Кейт Миддлтон оставила мужа дома и “зажгла” на техно-фестивале с друзьями

Принцесса Уэльская решила немного отдохнуть от королевских обязанностей, детей и мужа. Прямо посреди рабочей недели Кейт Миддлтон отправилась на музыкальный фестиваль, который маркиз и маркиза Чамли ежегодно устраивают в своем поместье. Об этом сообщает The Mirror.



“После ужина один из гостей предложил Кэтрин пойти на фестиваль. Она нервничала из-за этой идеи, но после долгих обсуждений с офицерами безопасности поехала с большим количеством охраны. Уильяма там не было”, – пишет издание.



Принцесса Уэльская побывала на Houghton Festival – единственном в Великобритании круглосуточном музыкальном фестивале, организованном диджеем Крейгом Ричардсом, который играет техно и хаус. На мероприятии обычно собираются тысячи гостей, а на сцене выступают около 200 диджеев.



Как уточняет Evening Standard, друзья не отжигали на танцполе и не ели фаст-фуд из траков, а направились сразу в ресторан Turntable & Napkin. Именно там и был сделан кадр, который вскоре распространился в интернете. На ужин Кейт съела буррату, пацзанеллу, рагу из ребрышек и аффогато, добавив к этому коктейль “Острая Маргарита”. Хотя компания привезла с собой огромную бутылку вина стоимостью примерно в 500 фунтов.



Похоже, вкусные алкогольные напитки позволили принцессе немного забыть, ведь она оставила официантам на чай 700 фунтов.

