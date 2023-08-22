



Кейт Бекинсейл сделала татуировку в честь кота

Британская актриса Кейт Бекинсейл до сих пор переживает смерть своего любимого кота Клайва, который скончался в июне.



Чтобы немного облегчить свою боль от утраты, знаменитость сделала памятную татуировку, посвященную своему любимцу. Соответствующим фото она поделилась в своем Instagram-аккаунте.



На снимке Бекинсейл показала татуировку с изображением своего умершего любимого питомца по кличке Клайв, вокруг которого набиты звезды.



"Это действительно помогло", — написала Бекинсейл в подписи к посту, по-видимому, подразумевая, что татуировка немного облегчила ее горе от потери пушистого друга.



