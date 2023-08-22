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Кейт Бекинсейл сделала татуировку в честь кота
22.08.2023 11:28 Ирина Демьянова

Кейт Бекинсейл сделала татуировку в честь кота

Британская актриса Кейт Бекинсейл до сих пор переживает смерть своего любимого кота Клайва, который скончался в июне.

Чтобы немного облегчить свою боль от утраты, знаменитость сделала памятную татуировку, посвященную своему любимцу. Соответствующим фото она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На снимке Бекинсейл показала татуировку с изображением своего умершего любимого питомца по кличке Клайв, вокруг которого набиты звезды.

"Это действительно помогло", — написала Бекинсейл в подписи к посту, по-видимому, подразумевая, что татуировка немного облегчила ее горе от потери пушистого друга.

 

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