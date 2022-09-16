



Казино с лицензией: кому отдать предпочтение?

Украинские онлайн казино предлагает клиентам выгодные условия для игры и множество бонусов. В этом материале расскажем, какие операторы получают самые высокие оценки от аудитории с учетом оценок актуального рейтинга.



Рейтинг лучших онлайн казино – кто в него попадает?



Азартный бизнес в Украине начал регулироваться в 2021 году. Поэтому, у украинских игроков теперь есть возможность пользоваться продукцией исключительно проверенных и авторитетных провайдеров, которые владеют лицензией КРАИЛ. Здесь ТОП онлайн казино и рейтинг лучших компаний, где эксперты доступно описали преимущества и недостатки каждого виртуального заведения.



Отметим, что рейтинг формируется с учетом определенных факторов, среди которых:



- обязательное наличие лицензии украинской лицензии от комиссии КРАИЛ;

- стартовый бонус для новых клиентов;

- регулярные акции с подарками;

- индивидуальные поощрения игроков;

- удобства использования официальных сайтов;

- наличие мобильных версий для игры со смартфонов и планшетов;

- качество работы службы поддержки компании;

- ассортимент предлагаемой продукции.



Помимо вышеописанных критериев, эксперты проверяют выгодность условий, которые онлайн казино предоставляет игрокам. Оценить этот фактор можно, узнав показатель RTP, который индивидуален для каждого аппарата. Речь идет о проценте отдачи игрокам. К примеру, уровень RTP в 97% будет означать, что онлайн казино забирает комиссию не больше, чем 3% от вложенных средств в слот.



Пять лучших онлайн казино в Украине



После легализации игорной индустрии в Украину хлынуло множество известных компаний, которые прошли лицензирование для легальной работы. При этом эксперты и поклонники азартных развлечений определили ТОП-пять лучших сервисов, получивших самые высокие оценки:



- Joker (лицензия №243 от 20.07.2022) – компания заработала весной 2020 года, быстро завоевав доверие среди пользователей. Новым клиентам казино выдает стартовый бонус (100% на депозит 1000 бесплатных вращений), а еще у этого сервиса очень лояльные лимиты на слоты – всего одна гривна.

- Slots City (лицензия №47 от 10.02.2021) – этот виртуальный зал привлекает внимание игроков огромным набором продукции от авторитетных провайдеров. Размер приветственного бонуса составляет 10 000 гривен, минимальная ставка тоже символическая – одна гривна.

- Favbet (лицензия №78 от 11.02.2022) – один из самых опытных участников азартной индустрии в Украине. Помимо обширной бонусной политики и большого количества развлечений, компания известна активной помощью украинцам и армии, которая осуществляется через благотворительный фонд.

- Slotoking (лицензия №150 от 12.04.2021) – это онлайн казино предлагает украинским игрокам самый крупный приветственный бонус, который составляет до 90 000 грн. Кроме того, сервис может похвастаться современной мобильной версией для комфортной игры с карманных устройств.

- Pin Up (лицензия №773 от 29.11.2021) – известный международный бренд недавно пополнил украинский рынок. Оператор поощряет новых участников привлекательным бонусом до 10 000 гривен, а также регулярно проводит турниры с престижными денежными призами.