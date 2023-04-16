



Каждый третий женившийся за границей мог заключить брак в Израиле



Многие евреи, имеющие право заключить брак через раввинат, предпочитают сделать это за границей - таковы выводы исследования Израильского Института Демократии.



Согласно отчету, каждая третья пара, заключившая гражданский брак, могла бы провести религиозную церемонию в Израиле, что свидетельствует о растущем отчуждении от религиозных организаций даже при сохранении высокого уровня соблюдения религиозных обрядов.



Эта цифра, взятая из двухгодичного статистического отчета о религии и государстве в Израиле, подготовленного Институтом демократии Израиля. Выводы, сделанных в документе, подчеркивают, с одной стороны, растущий разрыв между многими израильскими евреями и религиозными властями государства, а с другой стороны, относительно высокий уровень приверженности религиозным обычаям и нормам среди населения.



Тысячи пар столкнулись с религиозными брачными ограничениями в Израиле, где единственные браки, заключаемые на месте и признаваемые государством, - это религиозные союзы между партнерами одной веры, заключенные уполномоченным священнослужителем.



Однако правительство признает гражданские браки израильтян, заключенные за границей, что делает такие союзы популярным способом обхода религиозных запретов. С 2001 года более 66 000 пар, проживающих в Израиле, заключили брак за границей. Более половины из них не могли заключить брак в стране по разным причинам, чаще всего потому, что хотя бы один из супругов не был признан раввинатом евреем.



Но 35% из тех, кто женился за границей, - евреи, которые в большинстве случаев могли бы заключить брак в Израиле через раввинат, говорится в отчете, опубликованном в воскресенье.



В период с 2003 по 2019 год около 9000 человек каждый год регистрировали брак в Израиле на основании зарубежных браков, что составляет 15% от общего числа браков в эти годы, говорится в отчете.



Все больше и больше людей предпочитают не связываться с религиозными органами при заключении брака. Среди израильских евреев "наблюдается постепенная тенденция к снижению" числа пар, вступающих в брак в религиозных учреждениях, говорится в отчете. В 2015 году число еврейских пар, заключивших брак через раввинат, составило 39 111. К 2019 году этот показатель снизился на 14% до 33 354.



Среди мусульман редакторы доклада - Ариэль Финкельштейн, Аяла Гольдберг и Шломит Равицки Тур-Паз - не заметили значительного снижения числа супружеских пар.



Сожительство без брака в Израиле растет: с 0,4% в 1987 году до 5,2% в 2020 году. Но оно остается относительно низким даже среди светских людей, где не состоящие в браке сожители составляют 10% пар. Во Франции, Великобритании и многих других западных странах не состоящие в браке сожители составляют 20% пар.



В Израиле около трети пар, живущих вместе вне брака, являются родителями детей, живущих дома, говорится в докладе.

