



Казахстан: хотела получить туфли, а прислали коноплю

В Казахстане женщина после покупки в интернет-магазине хотела получить туфли, но к ней пришел неожиданный "подарок".

Вместо заветной обуви она получила коноплю.

Женщина обратилась в полицию после того, как получила посылку с марихуаной. По данным местной полиции, курьер перепутал "посылки".

Это случилось в Абайской области в восточной части Казахстана. Покупательница позвонила в полицию, сообщив, что ей принесли коробку, набитую неизвестным "веществом зеленого цвета".

Получатель того самого вещества узнал, что посылка прибыла не по адресу и предложил обменяться, но прибывшие на место происшествия оперативники сорвали его планы, поскольку женщина успела доложить об инц ленте полиции.

34-летний мужчина попался "на горячем". В коробках, доставленных вместо обуви, была доставлена марихуана.

В доме у подозреваемого нашли 72, 2 кг травки.