



"Кавалер" Анджелины Джоли – Ротшильд – женат на украинке

Только ленивый не обсуждает новость месяца – совместный поход в ресторан голливудской актрисы Анджелины Джоли и миллиардера Дэвида Майера де Ротшильда. Им даже начали приписывать роман. Но не тут то было – мужчина оказался женат.



Известный миллиардер и эколог Дэвид Майер де Ротшильд, которого недавно застали за ланчем в одном из ресторанов с американской актрисой Анджелиной Джоли, оказался женат.



Пока одни приписывали банкиру роман со звездой Голливуда, другие выяснили, что у него есть жена. Как пишет издание Page Six, Дэвид женат на украинской актрисе Карине Кейко.



Тем временем у миллиардера с Анджелиной Джоли была деловая встреча, которая прошла успешно. О чем именно они договаривались, неизвестно. Впрочем, журналистки предполагают, что их беседа была связана с темой экологии.





Карина Дейко родилась и выросла в Украине. Впоследствии артистка переехала за границу, где училась актерскому мастерству. Она пытается построить успешную карьеру и уже успела сняться в таких картинах, как "Хичкок", "Стать Бондом", "Ноябрьские преступники" и другие,

пишет

ТСН. Об отношениях актрисы с миллиардером мало что известно. Хотя пара уже долгое время вместе, однако они не афишируют личную жизнь и редко появляются вместе на публике.