



Катя Лель: инопланетяне оберегают человечество от ядерной войны

Российская певица Катя Лель выдала очередную "сенсацию" про инопланетян.



Она уже неоднократно рассказывала о том, как ее когда-то "выкрали", чтобы ставить опыты.



А теперь в интервью на YouTube-канале "Историс – Откройте, Давид!" она рассказала, что инопланетные цивилизации спасают человечество от ядерной войны.



"Конечно, нами играют, нас проверяют. По вселенским законам они не имеют права вторгаться в ситуации человека. Но, когда человечество себя самоуничтожает, как сейчас, то они спасают нас от ядерной войны. Они делали это не раз. Я бы очень хотела, чтобы они больше внедрялись в жизни людей", — отметила Лель.

