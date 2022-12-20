



Катар: показавшей голую грудь на ЧМ-2022 аргентинской фанатке грозит тюрьма

Аргентинской фанатке, снявшей с себя топ после победы Аргентины над Францией на стадионе в Катаре, грозит тюремное заключение.



Оголившую груди болельщицу засняли камеры, направленные на трибуну с ликующими аргентинцами после пенальти Гонсало Монтиэля.



В преддверии турнира болельщиков предупредили, что они должны будут уважать строгие и консервативные обычаи Катара.



Приезжим рекомендовали отказаться от откровенных нарядов, прикрывать плечи и колени.



В Катаре женщинам запрещено носить обтягивающую одежду и демонстрировать декольте.