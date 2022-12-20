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Катар: показавшей голую грудь на ЧМ-2022 аргентинской фанатке грозит тюрьма
20.12.2022 04:35 Алина Груднева

Катар: показавшей голую грудь на ЧМ-2022 аргентинской фанатке грозит тюрьма

Аргентинской фанатке, снявшей с себя топ после победы Аргентины над Францией на стадионе в Катаре, грозит тюремное заключение.

Оголившую груди болельщицу засняли камеры, направленные на трибуну с ликующими аргентинцами после пенальти Гонсало Монтиэля.

В преддверии турнира болельщиков предупредили, что они должны будут уважать строгие и консервативные обычаи Катара.

Приезжим рекомендовали отказаться от откровенных нарядов, прикрывать плечи и колени.

В Катаре женщинам запрещено носить обтягивающую одежду и демонстрировать декольте. 

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