Катар: показавшей голую грудь на ЧМ-2022 аргентинской фанатке грозит тюрьма
Аргентинской фанатке, снявшей с себя топ после победы Аргентины над Францией на стадионе в Катаре, грозит тюремное заключение.
Оголившую груди болельщицу засняли камеры, направленные на трибуну с ликующими аргентинцами после пенальти Гонсало Монтиэля.
В преддверии турнира болельщиков предупредили, что они должны будут уважать строгие и консервативные обычаи Катара.
Приезжим рекомендовали отказаться от откровенных нарядов, прикрывать плечи и колени.
В Катаре женщинам запрещено носить обтягивающую одежду и демонстрировать декольте.