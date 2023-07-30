



Карты Google получили масштабное автоматическое обновление

Использование Google Maps для навигации на смартфонах Android стало намного быстрее благодаря последнему обновлению. Об этом пишет TechRadar.



Google установила “более быстрый способ” поиска на Картах. Интерфейс приложения не изменился, но новый и улучшенный помощник Google теперь сможет быстрее прокладывать маршруты.



“Голосовое управление на Картах Google раньше не было ужасным, но оно было вялым. Кроме того, если приложение неправильно вас расслышало, вам приходилось сидеть и ждать целую вечность, пока оно не направит вас в неправильном направлении, только для того, чтобы вы затем исправили его и делали это снова и снова”, – пишет издание.



Благодаря новой и улучшенной реализации Google Assistant голосовое управление Google Maps стало оперативнее.



Текстовое сопровождение упрощает обнаружение объектов, если приложение неправильно разобрало речь. Так пользователь может исправить неправильные данные, а не тратить время на поиск направлений, которые ему не нужны.



“Более того, на экране появится список параметров категории, которые вы можете нажать вместо того, чтобы говорить, — и они мгновенно загрузят список ближайших сервисов, соответствующих вашему описанию”, – сообщает TechRadar.



В издании протестировали улучшенную функцию и обнаружили, что она действительно работает намного быстрее, чем раньше.



Обновление уже должно быть установлено на вашем телефоне, даже если вы сами давно не обновляли Карты Google.