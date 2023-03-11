



Картина Кандинского установила рекорд аукциона — почти 45 миллионов долларов

Картина русского модерниста Василия Кандинского, когда-то принадлежавшая жертвам нацистского Холокоста , была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне за 37,2 миллиона фунтов стерлингов (44,55 миллиона долларов) .

Лот вечернего аукциона Sotheby's Modern & Contemporary в среду, картина под названием "Murnau mit Kirche II" ("Мурнау с церковью II"; 1910), стала самой дорогой продажей ночи, а также новым аукционным рекордом для художника.

#AuctionUpdate One of the most important works by Wassily Kandinsky ever to appear at auction, 'Murnau mit Kirche II' achieves £37.2m, a new auction record for the artist. pic.twitter.com/fb31u0ZsUq — Sotheby's (@Sothebys) March 1, 2023

Предыдущий мировой рекорд для работы Кандинского был установлен в 2017 году, когда его картина "Bild mit weissen Linien" была продана за 33 миллиона фунтов стерлингов (39,7 миллиона долларов), сообщил аукционный дом."Период Мурнау Кандинского определил абстрактное искусство для будущих поколений", — говорится в заявлении Хелены Ньюман, председателя европейского отделения Sotheby’s и главы отдела импрессионизма и современного искусства."Появление такой важной картины — одной из последних работ этого периода, оставшихся в частных руках — является важным моментом для рынка и для коллекционеров", — сказала она.Кандинский жил со своей возлюбленной Габриэле Мюнтер и друзьями-художниками в Мурнау, Бавария, когда написал картину "Мурнау с Кирхе II", вдохновленный местным пейзажем во время велосипедной прогулки по Баварии. Сама Мюнтер сделала надпись на подрамнике картины.Картина имеет долгую историю. Она была продана на аукционе как собственность из коллекции известных берлинских коллекционеров, мужа и жены Джоанны Маргарет и Зигберта Штернов, после того как в прошлом году музей Ван Аббе в Эйндховене, Нидерланды, наконец вернул картину оставшимся в живых наследникам жертв Холокоста.Семейные фотографии Штернов изображают рабоу Кандинского висящей в столовой их семейного дома, виллы Штерн в Потсдаме. Но после подъема нацистов в 1933 году и смерти ее мужа два года спустя Йоханна Маргарет бежала в Нидерланды и была объявлена ​​лицом без гражданства.Согласно семейным документам, картина Кандинского, среди прочих работ, была вывезена в Нидерланды и предположительно оказалась в руках к дилеру, который разграбил еврейское имущество в оккупированной стране до депортации и смерти Йоханны Маргарет в Освенциме в 1944 году, говорится в каталоге Sotheby's. . Позже картина была продана музею Ван Аббе другим дилером в 1951 году.Выручка от продажи будет разделена между 13 выжившими потомками Штерна, часть денег пойдет на финансирование дальнейших исследований по поиску обширной коллекции произведений искусства их семьи, говорится в заявлении.Еще одной большой продажей в тот вечер стала картина Эдварда Мунка "Dans på stranden (Reinhardt-frisen)" или "Танец на пляже (The Reinhardt Frieze)", которая была продана за 16,94 миллиона фунтов стерлингов (20,3 миллиона долларов).