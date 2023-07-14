



Карли Клосс и Джошуа Кушнер вновь стали родителями

Американская супермодель, бывший "ангел" Victoria's Secret Карли Клос родила второго ребенка. Новорожденный – родственник бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает издание People.



Карли Клосс более 11 лет вместе с бизнесменом и инвестором Джошуа Кушнером. Он брат Джареда Кушнера, мужа дочери одиозного Дональда Трампа, Иванки. Пара сыграла свадьбу 2018 года, а в 2021 году у них родился первенец — сын Леви Джозеф.



Теперь у него есть братик или сестричка. 30-летняя Карли и 38-летний Джошуа пока не объявили пол ребенка. Впрочем, отметили, что малыш родился во вторник, 11 июля. Первую фотографию с ребенком опубликовал муж супермодели. Сама Карли в своих соцсетях держит интригу.