Карл III впервые прибыл в Северную Ирландию в качестве монарха
Король Карл III прибыл в Северную Ирландию со своим первым визитом в качестве монарха.
Свой визит Карл III совершил вместе со своей супругой Камиллой, получившей титул королева-консорт, сообщает ВВС.
Сотни человек собрались у королевской резиденции, чтобы приветствовать нового короля.
Ожидается, что король проведет частную аудиенцию с секретарем Северной Ирландии Крисом Хитоном-Харрисом, а затем встретится с высокопоставленными представителями политических партий.