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Карл III впервые прибыл в Северную Ирландию в качестве монарха
13.09.2022 15:32 Ольга Белозерова

Карл III впервые прибыл в Северную Ирландию в качестве монарха

Король Карл III прибыл в Северную Ирландию со своим первым визитом в качестве монарха.

Свой визит Карл III совершил вместе со своей супругой Камиллой, получившей титул королева-консорт, сообщает ВВС.

Сотни человек собрались у королевской резиденции, чтобы приветствовать нового короля. 

Ожидается, что король проведет частную аудиенцию с секретарем Северной Ирландии Крисом Хитоном-Харрисом, а затем встретится с высокопоставленными представителями политических партий.

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