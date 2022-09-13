



Карл III впервые прибыл в Северную Ирландию в качестве монарха

Король Карл III прибыл в Северную Ирландию со своим первым визитом в качестве монарха.



Свой визит Карл III совершил вместе со своей супругой Камиллой, получившей титул королева-консорт, сообщает ВВС.



Сотни человек собрались у королевской резиденции, чтобы приветствовать нового короля.



Ожидается, что король проведет частную аудиенцию с секретарем Северной Ирландии Крисом Хитоном-Харрисом, а затем встретится с высокопоставленными представителями политических партий.