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Карл III впервые прибыл в парламент Великобритании в качестве короля
12.09.2022 12:32 Ольга Белозерова

Карл III впервые прибыл в парламент Великобритании в качестве короля

Новый король Великобритании Карл III вместе со своей супругой, королевой-консорт Камиллой прибыли в Вестминстер-холл, где заседает парламент Великобритании.

Как сообщает ВВС, Карл III впервые прибыл в парламент Великобритании в качестве короля. 

В ходе визита король и королева должны заслушать соболезнования от членов Палаты лордов и Палаты общин в связи со смертью королевы Елизаветы. Пресса отмечает, что ушедший премьер-министр Борис Джонсон находится в зале. 

Отмечается, что позже король выступит с обращением. 
 

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