



Карл III впервые прибыл в парламент Великобритании в качестве короля

Новый король Великобритании Карл III вместе со своей супругой, королевой-консорт Камиллой прибыли в Вестминстер-холл, где заседает парламент Великобритании.



Как сообщает ВВС, Карл III впервые прибыл в парламент Великобритании в качестве короля.



В ходе визита король и королева должны заслушать соболезнования от членов Палаты лордов и Палаты общин в связи со смертью королевы Елизаветы. Пресса отмечает, что ушедший премьер-министр Борис Джонсон находится в зале.



Отмечается, что позже король выступит с обращением.

