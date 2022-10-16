



Карл III решил избавиться от скакунов матери

Король Карл III решил продать в октябре 12 скаковых лошадей своей покойной матери Елизаветы II.

Об этом сообщает Daily Mail.

Королева разводила при жизни скакунов и любила скачки. А ее сын, который еще не был коронован, решил избавиться от напоминания об этом хобби матери.

Скакунов продадут на аукционе Tattersalls в Ньюмаркете. По данным издания, сын Елизаветы II хочет избавиться от двух призовых лошадей по кличке Just Fine и "Любовные дела". Позже на аукционе будут проданы и остальные скакуны.