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Карл III решил избавиться от скакунов матери
16.10.2022 13:49 Алина Груднева

Карл III решил избавиться от скакунов матери

Король Карл III решил продать в октябре 12 скаковых лошадей своей покойной матери Елизаветы II.

 
Об этом сообщает Daily Mail.
 
Королева разводила при жизни скакунов и любила скачки. А ее сын, который еще не был коронован, решил избавиться от напоминания об этом хобби матери.
 
Скакунов продадут на аукционе Tattersalls в Ньюмаркете. По данным издания, сын Елизаветы II хочет избавиться от двух призовых лошадей по кличке Just Fine и "Любовные дела". Позже на аукционе будут проданы и остальные скакуны. 

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