Карл III и Камилла представили свою первую рождественскую открытку

В Великобритании представили рождественскую открытку с королем Карлом III и королевой-консорт Камиллой. Это их первая такая открытка в качестве монархов.



Фотография открытки была опубликована в аккаунте королевской семьи в Twitter.





🎄✉️ We’re pleased to share this year’s Christmas Card from The King and The Queen Consort.



📸 @samhussein, taken at the Braemar Games in September 2022. pic.twitter.com/Dzpqf62TWf