



Кардашьян разрыдалась из-за антисемитских выходок Канье Уэста

Светская львица Ким Кардашьян расплакалась, вспоминая об антисемитских выходках бывшего мужа Канье Уэста.



По данным Page Six, это произошло в одном из последних эпизодов "Семейства Кардашьян".



"Он так сильно отличается от человека, за которого я вышла замуж", — отметила Ким.



По словам теледивы, она буквально не узнает в Уэсте человека, которого любила. Кардашьян подчеркнула, что ей неприятны выходки бывшего мужа. Более того, она считает, что ему наплевать на мнение окружающих по этому поводу.



"Вся эта ситуация невыносима. Я не знаю, как справиться с ней в эмоциональном плане", — пожаловалась она.

