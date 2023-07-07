Кардашьян разрыдалась из-за антисемитских выходок Канье Уэста
Светская львица Ким Кардашьян расплакалась, вспоминая об антисемитских выходках бывшего мужа Канье Уэста.
По данным Page Six, это произошло в одном из последних эпизодов "Семейства Кардашьян".
"Он так сильно отличается от человека, за которого я вышла замуж", — отметила Ким.
По словам теледивы, она буквально не узнает в Уэсте человека, которого любила. Кардашьян подчеркнула, что ей неприятны выходки бывшего мужа. Более того, она считает, что ему наплевать на мнение окружающих по этому поводу.
"Вся эта ситуация невыносима. Я не знаю, как справиться с ней в эмоциональном плане", — пожаловалась она.