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Кардашьян разрыдалась из-за антисемитских выходок Канье Уэста
07.07.2023 13:33 Алина Груднева

Кардашьян разрыдалась из-за антисемитских выходок Канье Уэста

Светская львица Ким Кардашьян расплакалась, вспоминая об антисемитских выходках бывшего мужа Канье Уэста.

По данным Page Six, это произошло в одном из последних эпизодов "Семейства Кардашьян".

"Он так сильно отличается от человека, за которого я вышла замуж", — отметила Ким.

По словам теледивы, она буквально не узнает в Уэсте человека, которого любила. Кардашьян подчеркнула, что ей неприятны выходки бывшего мужа. Более того, она считает, что ему наплевать на мнение окружающих по этому поводу.

"Вся эта ситуация невыносима. Я не знаю, как справиться с ней в эмоциональном плане", — пожаловалась она.
 

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