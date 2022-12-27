



Кардашьян об общей опеке над детьми с одиозным Канье Уэстом: Это очень тяжело

Недавно американская светская львица Ким Кардашьян и одиозный рэпер Канье Уэст завершили скандальный бракоразводный процесс. Бывшим звездным супругам удалось в досудебном порядке договориться о разделе имущества и опеке над детьми.



В подкасте IRL Ким рассказала ведущей Энджи Мартинес о том, как воспитывает детей после развода. 42-летняя светская львица призналась, что хочет защитить своих детей от "всего этого безумия", которое началось после публичных скандальных выходок рэпера. Рассказывая об этом, звезда реалити-шоу расплакалась.



"Если они не знают, о чем говорят люди, или о том, что происходит в мире, зачем мне приносить им эту энергию? Это тяжелые и взрослые вещи, с которыми они не готовы иметь дело", – рассказала о детях Кардашьян.



Она также сравнила то, как живут ее дети, со своим детством: "У меня был лучший папа, у меня были лучшие воспоминания и замечательный опыт. И это все, чего я хочу для своих детей".



Ким призналась, что когда дети спросят ее о проделках их отца, она будет к этому готова, но пока предпочитает молчать.



"Мы едем в школу, и они хотят слушать музыку своего отца, независимо от того, что происходит в мире. У меня на лице должна быть улыбка, я должна слушать его музыку, подпевать и вести себя так, словно все хорошо. Однажды мои дети будут благодарны мне за то, что я не ругаю их отца публично при каждой возможности", – рассказала Кардашьян.



Ким также отметила, что наедине с собой может вволю поплакать.

Уэст и Кардашьян поженились в Италии в 2014 году. В феврале 2021 года Ким подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия.У бывших супругов четверо детей: 9-летняя Норт, 6-летний Сейнт, 4-летняя Чикаго и 3-летний Псалм.