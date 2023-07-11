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кардашьян
11.07.2023 16:28 Алина Груднева

Кардашьян "чуть не сошла с ума", сфотографировавшись с "призраком"

Теледива Ким Кардашьян рассказала об "испуге" из-за того, что случайно сфотографировалась с "призраком".

Соответствующее селфи знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

"Я делала это фото на прошлой неделе, когда была совершенно одна. Роясь в телефоне, я чуть не сошла с ума, заметив женщину в окне", — подписала к фото Кардашьян.

Соответствующий снимок набрал за один день почти три миллиона "лайков". Поклонники знаменитости подхватили тему "призрака", хотя нашлись и скептики, которые тонко подметили, что это может быть очередным пиар-ходом после того, как Кардашьян согласилась сняться в сериале "Американская история ужасов".
 

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