



Кардашьян "чуть не сошла с ума", сфотографировавшись с "призраком"

Теледива Ким Кардашьян рассказала об "испуге" из-за того, что случайно сфотографировалась с "призраком".



Соответствующее селфи знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.



"Я делала это фото на прошлой неделе, когда была совершенно одна. Роясь в телефоне, я чуть не сошла с ума, заметив женщину в окне", — подписала к фото Кардашьян.



Соответствующий снимок набрал за один день почти три миллиона "лайков". Поклонники знаменитости подхватили тему "призрака", хотя нашлись и скептики, которые тонко подметили, что это может быть очередным пиар-ходом после того, как Кардашьян согласилась сняться в сериале "Американская история ужасов".

