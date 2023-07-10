Караси снова в Израиле!
А также другие виды речной и морской рыбы и множество продуктов с приятными летними скидками в икорном доме “Родина”
Помните, небольшие караси, жареные на сковородке целиком - берешь тепленького, обгрызаешь хрустящую корочку, добираешься до мякоти… вот что называется вкусом детства.
Ностальгия по речной рыбе - довольно распространенное чувство, не только у тех людей, кто вырос или проводил много времени возле рек, но и у многих, кто привык к ее незабываемому вкусу. Речная рыба обладает своим уникальным вкусом и ароматом, который ни с чем не спутать.
Скучаете ли вы по речной рыбе, хотите ли побаловать семью морепродуктами или ищете незаменимые в нашем климате лосось, красную или черную икру отменного качества – лучшие цены на дары моря и рек и не только вы найдете икорном доме «Родина»:
Рыба и морепродукты:
- Карась замороженный - 29.90₪ /1кг
- Бычок замороженный-упаковка- 29.90шек/700 гр
- Камбала замороженная - 29.90₪ /1кг
- Филе мушта ("амнун") замороженное - 19.90₪ /1кг
- Скумбрия замороженная – 19.90₪ /1кг
- Хек ("бакала") замороженный - 19.90₪ /1кг
- Филе лосося (саломон) свежее - 99.90 ₪/1 кг (при покупке целого филе)
- Креветки очищенные (41-50) – 19,90 ₪/1 уп. 400 гр (чистый вес)
- Икра чёрная (Русский осётр) 299₪/100гр
- Мясо №3 замороженное - 29.90₪ /1кг
- Мясо №7 замороженное - 29.90₪ /1кг
- Мясо №8 замороженное - 29.90₪ /1кг
- Колбаса сырокопченая "Маадней Мания" – 99,90 ₪/1кг (при покупке целой палочки)
- Колбаса "Русская Зильбер" – 5,90/100 гр
- Сардели "Кнакерс" ("Маадней Мания") – 2,50/ 100 гр
- Пельмени домашние "Ирина" -19.90/ упаковка 1,3 кг
- Сыр Гауда (Голландия) – 5,90₪/100 гр
- Сыр "Эмек" – 4,69/100 гр
- Майонез "Махеев" 380 гр – 9,90 ₪/ 1 уп.
- Майонез "Мечта хозяйки" 480 мл – 11,90 ₪/ 1 уп.
- Масло подсолнечное Goldes 900 мл - 14,90 ₪/ 2 б.
- Семечки "Бабкины" – 10,90 ₪/300 гр
*Цены действительны до окончания запаса
"Родина" – это один из крупнейших израильских импортеров рыбы и икры, работающий на израильском рынке более 20 лет. Это магазин, оборудованный в соответствии с самыми высокими стандартами, с отличным уровнем обслуживания и идеальной чистотой.
За недорогой и вкусной рыбой и тех ее сортов, которые не встретишь в других израильских магазинах, к нам приезжают со всей страны, даже из Иерусалима.
Покупая продукты в "Родине", вы можете всегда быть уверены, что приобретаете качественные продукты по особенно выгодным ценам.
Режим работы:
воскресенье – четверг с 08:00 до 21:00
пятница с 08:00 до 18:00
суббота с 09:00 до 20:00
Для посетителей магазина бесплатная стоянка по адресу:
Дерех а-Маккабим 14 (здание рядом с магазином).
Парковка для наших клиентов находится на -1 этаже. Первый час – бесплатно!
Для въезда на парковку звоните 054-8831169
Facebook: https://www.facebook.com/CaviarHouseRodina
*на правах рекламы