



Караси снова в Израиле!

А также другие виды речной и морской рыбы и множество продуктов с приятными летними скидками в икорном доме “Родина”



Помните, небольшие караси, жареные на сковородке целиком - берешь тепленького, обгрызаешь хрустящую корочку, добираешься до мякоти… вот что называется вкусом детства.



Ностальгия по речной рыбе - довольно распространенное чувство, не только у тех людей, кто вырос или проводил много времени возле рек, но и у многих, кто привык к ее незабываемому вкусу. Речная рыба обладает своим уникальным вкусом и ароматом, который ни с чем не спутать.



Скучаете ли вы по речной рыбе, хотите ли побаловать семью морепродуктами или ищете незаменимые в нашем климате лосось, красную или черную икру отменного качества – лучшие цены на дары моря и рек и не только вы найдете икорном доме «Родина»:



Рыба и морепродукты:

Карась замороженный - 29.90₪ /1кг

Бычок замороженный-упаковка- 29.90шек/700 гр

Камбала замороженная - 29.90₪ /1кг

Филе мушта ("амнун") замороженное - 19.90₪ /1кг

Скумбрия замороженная – 19.90₪ /1кг

Хек ("бакала") замороженный - 19.90₪ /1кг

Филе лосося (саломон) свежее - 99.90 ₪/1 кг (при покупке целого филе)

Креветки очищенные (41-50) – 19,90 ₪/1 уп. 400 гр (чистый вес)

Икра чёрная (Русский осётр) 299₪/100гр

Мясо, колбасы, пельмени:

Мясо №3 замороженное - 29.90₪ /1кг

Мясо №7 замороженное - 29.90₪ /1кг

Мясо №8 замороженное - 29.90₪ /1кг

Колбаса сырокопченая "Маадней Мания" – 99,90 ₪/1кг (при покупке целой палочки)

Колбаса "Русская Зильбер" – 5,90/100 гр

Сардели "Кнакерс" ("Маадней Мания") – 2,50/ 100 гр

Пельмени домашние "Ирина" -19.90/ упаковка 1,3 кг

А также:

Сыр Гауда (Голландия) – 5,90₪/100 гр

Сыр "Эмек" – 4,69/100 гр

Майонез "Махеев" 380 гр – 9,90 ₪/ 1 уп.

Майонез "Мечта хозяйки" 480 мл – 11,90 ₪/ 1 уп.

Масло подсолнечное Goldes 900 мл - 14,90 ₪/ 2 б.

Семечки "Бабкины" – 10,90 ₪/300 гр