



Карандаш Гитлера продадут с аукциона в Белфасте

В столице Северной Ирландии Белфасте на аукционе планируют продать покрытый серебром карандаш, который, вероятно, Ева Браун подарила Адольфу Гитлеру.



Об этом пишет The Guardian.



Сумма продажи может составить от 50 до 80 тысяч фунтов.



Как полагают, Ева Браун подарила Гитлеру этот карандаш на его 52-й день рождения 20 апреля 1941 года. На нем есть надпись на немецком Eva и инициалы AH.



Bloomfield Auctions состоится в Белфасте 6 июня.



На нем также будет выставлена оригинальная фотография Гитлера с автографом.



Карл Беннет, управляющий директор аукционного дома, сказал, что они ожидают интереса со всего мира.



"Важность личного карандаша Гитлера с гравировкой заключается в том, что он помогает разгадать скрытый фрагмент истории, давая уникальное представление о личных отношениях Гитлера, которые он тщательно скрывал от посторонних глаз", — сказал он, согласно The Guardian.



Беннет добавил, что понимает, почему у людей могут быть сомнения в отношении продажи и коллекционирования предметов, принадлежащих нацистскому лидеру.



"Но для меня, как для высококлассного коллекционера военных предметов, они сохраняют часть нашего прошлого и должны рассматриваться как исторические объекты, независимо от того, была ли история, на которую они ссылаются, одной из самых темных и противоречивых в истории человечества", — сказал Беннет.



