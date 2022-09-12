



Капитал в $500 млн: кому достанутся активы королевы Елизаветы ІІ после ее смерти

После своей смерти Королева Соединенного Королевства Елизавета ІІ оставила более $500 миллионов личных активов за 70 лет своего пребывания на троне. Большую часть ее личного имущества унаследует король Карл III. Об этом сообщает американский телеканал CBC News.



По данным Forbes, королева заработала капитал благодаря инвестициям, коллекции произведений искусств, ювелирным изделиям и владением имущества. Кроме того, после смерти королевы-матери в 2002 году Ее величество унаследовала около $70 млн, включая картины, коллекцию марок, фарфор, драгоценности, лошадей и многое другое. Также умершая королева владела замком Балморал в Шотландии, где она скончалась, и Сандрингемским домом в Англии.



По информации журналистов, большую часть ее личного имущества унаследует король Чарльз. Кроме того, специальный юридический пункт освобождал королеву от уплаты налога на наследство в отношении имущества. Теперь он будет применяться и к королю Великобритании Карлу III. Таким образом он не столкнется с британским налогом в размере 40%, который забрал бы около $200 млн имущества его матери.



Королевское поместье — Букингемский дворец будет также принадлежать новоиспеченному монарху. Однако оно не считается его частной собственностью, поскольку находится в доверительном управлении. Это означает, что он не может продать активы.