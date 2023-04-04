



Каникулы на осетровой ферме

Знаете ли вы, что израильская черная икра лидирует среди мировых производителей? Тем не менее, это именно так. И это бренд Karat Caviar, чье производство находится в кибуце Дан, и куда можно поехать погулять на настоящей осетровой ферме.



В 1992 году, решившись на смелый и решительный шаг – начать производство черной икры, компания «Кавьяр ха-Галиль» в 1992 году построила в Верхней Галилее, недалеко от главного притока реки Иордан, несущего прозрачную ледяную воду с вершины горы Хермон, осетровую ферму. На сегодняшний день это единственная осетровая ферма, где рыбу разводят в проточной воде кристальной чистоты, в месте, далеком от промышленных зон и других источников загрязнения.



Команда опытных специалистов из сферы икорного производства завезла в Израиль из Каспийского моря мальков настоящего русского осетра, которые выращиваются в максимально близких к природным условиях. Авантюра оправдала себя, и черная икра премиального качества «Karat Caviar» завоевала блестящую репутацию среди экспертов, рестораторов и других ценителей. Только представьте себе серебристо-черные с золотистым оттенком икринки с невероятной текстурой и чистым, глубоким, насыщенным вкусом!







Каникулы на Песах – идеальное время для путешествия всей семьей в зеленую, цветущую Галилею. И осетровая ферма – место, где будет интересно всем.



Вы когда-нибудь видели огромную доисторическую рыбу? Если вы хотя бы раз наблюдали за живым осетром, то никогда не забудете впечатление от этого прекрасного существа, чей род – ровесник динозавров. Да, осетр – одна из самых древних сохранившихся до наших дней пород рыб, обитающая рядом с нами. Например, знаете ли вы, что в одном крупной осетре может быть до нескольких тысяч икринок? Что крупная особь может достигать двух и даже более метров в длину? Что осетрам делают ультразвуковое исследование перед тем, как забрать икру? Ну и наконец, что забирают икру осторожно и бережно, не травмируя животное, и отпускают обратно в бассейн?



В условиях фермы осетры живут в гигантских резервуарах, больше похожих на небольшие пруды. Гости фермы могут гулять, рассматривая обитателей бассейнов на расстоянии вытянутой руки, а затем купить в магазине, расположенном здесь же, черную икру любой фасовки.



«Karat Caviar» приготовила подарок любителям этого гастрономического чуда – компания доставит вам икру домой на пространстве от Кармиэля до Иерусалима бесплатно если заказ от 500 граммов, и за 30 шекелей, если вес икры от 125 до 500 граммов.



Полюбоваться на «фантастических тварей» на осетровой ферме «Кавьяр ха-Галиль» в кибуце Дан можно легко, просто позвонив по телефону: +972 50 3833835.



Waze: Karat Caviar חוות קוויאר הגליל







Время работы фермы на каникулах: 5 апреля, среда – с 9:30 до 13:30, 6 апреля, четверг – с 13:00 до 17:00, с 8 по 11 апреля – с 9:30 до 17:00

Пусть каникулы на Песах будут прекрасными!



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