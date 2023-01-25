



Канье Уэсту могут запретить въезд в Австралию из-за антисемитских высказываний

Американскому рэперу Канье Уэсту, могут не дать австралийскую визу из-за его истории антисемитских высказываний, заявил в среду министр образования Австралии Джейсон Клэр.



Министр осудил "ужасные" антисемитские комментарии Уэста, касающиеся Гитлера и Холокоста, заявив, Австралия и раньше отказывала во въезде в страну другим людям, кто делал подобные заявления.



Местные СМИ сообщили, что Уэст собирается приехать в Австралию, чтобы встретиться с семьей своей новой жены Бьянки Сенсори, которая выросла в Мельбурне.



Лидер оппозиции Питер Даттон, министр иммиграции при предыдущем правительстве, заявил во вторник, что склонен запретить въезд Уэсту, но это решение будет принимать правительство.



Питер Вертхейм, сопредседатель Исполнительного совета австралийского еврейства, во вторник встретился с официальными лицами, чтобы выступить за запрет на въезд.



"Мы пришли к выводу, что этот конкретный человек не соответствует критерию репутации и что отказ в выдаче визы отвечает национальным интересам, и мы подробно изложили наши аргументы в письме", — сказал Вертхайм в эфире Sky News.

