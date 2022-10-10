



Канье Уэста обвинили в антисемитизме

Учетные записи американского рэпера Канье Уэста ограничили в функционале из-за его антисемитских высказываний.



Социальная сеть Instagram удалила часть публикаций артиста, основную массу которых представляли скриншоты переписок в мессенджерах.



Частичную блокировку аккаунтов Уэста спровоцировали его недавние высказывания в переписке с рэпером Шоном Комбсом, в которой он заявил, что музыкантом якобы руководят евреи.



Представители американского еврейского комитета уже отреагировали на резкие высказывания рэпера.



"Канье Уэст должен научиться доносить свою точку зрения, не прибегая к антисемитизму. В последнюю неделю музыкант разжигает ненависть к евреям", — отметили в организации.