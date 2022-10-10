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Канье Уэста обвинили в антисемитизме
10.10.2022 15:36 Александр Юзовский

Канье Уэста обвинили в антисемитизме

Учетные записи американского рэпера Канье Уэста ограничили в функционале из-за его антисемитских высказываний.

Социальная сеть Instagram удалила часть публикаций артиста, основную массу которых представляли скриншоты переписок в мессенджерах.

Частичную блокировку аккаунтов Уэста спровоцировали его недавние высказывания в переписке с рэпером Шоном Комбсом, в которой он заявил, что музыкантом якобы руководят евреи.

Представители американского еврейского комитета уже отреагировали на резкие высказывания рэпера.

"Канье Уэст должен научиться доносить свою точку зрения, не прибегая к антисемитизму. В последнюю неделю музыкант разжигает ненависть к евреям", — отметили в организации.

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