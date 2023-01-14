



Канье Уэст снова женился через два месяца после развода с Кардашьян

По слухам, "антисемит года" Канье Уэст связал себя узами брака с архитектурным дизайнером Бьянкой Цензори, которая работает в Yeezy, всего через два месяца после того, как был оформлен его развод с Ким Кардашьян.



Но хотя TMZ сообщает, что тайная свадьба состоялась, пара не делала публичных заявлений об изменении статуса их отношений.



Вскоре после того, как было объявлено о проведении мероприятия, рэпер был замечен с обручальным кольцом в отеле Warldorf Astoria в Беверли-Хиллз.



Уэст также написал новый трек Censori Overload, который считается одой Бьянке, где в текстах упоминается брак.