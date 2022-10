Канье Уэст разразился очередной антисемитской тирадой

Рэпер Канье Уэст разразился новой тирадой против евреев во время выступления в подкасте.

Ранее за подобные заявление его заблокировали в Twitter и Instagram.

В этот раз рэпер сделал заявления о связях евреев со СМИ и богатстве.

"Ты привыкаешь к тому, что папарацци тебя фотографируют, и ты не получаешь за это денег. Вы просто привыкаете к тому, что вас обманывают еврейские СМИ. Еврейские СМИ заблокировали меня", - возмутился Уэст.

Он повторил теорию заговора, о том, что "евреи контролируют весь мир". Также он сказал, что не может быть антисемитом, поскольку "чернокожие произошли от евреев, потому что у них была кровь Христа".

"Мы евреи, поэтому я не могу быть антисемитом", — подчеркнул он.

More Kanye ranting about the white lives matter Shirt, the “Jewish media” and planned parenthood pic.twitter.com/85e7NRGwhJ