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Канье Уэст разразился очередной антисемитской тирадой
17.10.2022 23:58 Алина Груднева

Канье Уэст разразился очередной антисемитской тирадой

Рэпер Канье Уэст разразился новой тирадой против евреев во время выступления в подкасте.

 
Ранее за подобные заявление его заблокировали в Twitter и Instagram. 
 
В этот раз рэпер сделал заявления о связях евреев со СМИ и богатстве.
 
"Ты привыкаешь к тому, что папарацци тебя фотографируют, и ты не получаешь за это денег. Вы просто привыкаете к тому, что вас обманывают еврейские СМИ. Еврейские СМИ заблокировали меня", - возмутился Уэст.
 
Он повторил теорию заговора, о том, что "евреи контролируют весь мир". Также он сказал, что не может быть антисемитом, поскольку "чернокожие произошли от евреев, потому что у них была кровь Христа". 
 
"Мы евреи, поэтому я не могу быть антисемитом", — подчеркнул он.

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