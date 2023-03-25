



Канье Уэст: Мне снова нравятся евреи

Опальный рэпер Канье Уэст, который несколько месяцев назад временно потерял доступ к своим учетным записям в соцсетях, сделкам с брендами и 50% своего состояния из-за многочисленных антисемитских тирад, похоже, пытается искупить свою вину.



В субботу утром Уэст, который был забанен в Instagram на несколько месяцев, поделился своим первым постом со своими 18 миллионами подписчиков после восстановления аккаунта.



Пост представляет собой изображение постера фильма “Джамп-стрит, 21” с Джоном Хиллом и Ченнингом Татумом в главных ролях и сопровождается короткой подписью.



“ Просмотр фильма "Джамп стрит, 21" с Джоной Хиллом заставил меня снова полюбить еврейский народ. Никто не должен принимать гнев против одного или двух людей и превращать его в ненависть к миллионам невинных людей. Ни один христианин не может быть назван антисемитом, зная, что Иисус - еврей. Спасибо, Джона Хилл, я люблю тебя ”, — написал Уэст, который также известен под псевдонимом Йe.



Однако странный поворот Уэста в отношении антисемитизма, который он приписывает Джону Хиллу, не лишен антисемитского подтекста.



Пост Йе в Instagram собрал более 35 300 комментариев всего за четыре часа, причем ответы варьировались от поддержки рэпера до насмешек над ним и некоторых людей, которые, казалось бы, просто сбиты с толку.

