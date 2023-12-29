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Канделаки заявила о пересъемке ряда сцен в “Иван Васильевич меняет все”
29.12.2023 01:30 Катя Шульц

Канделаки заявила о пересъемке ряда сцен в “Иван Васильевич меняет все”

Настало время Киркорова платить за “голую вечеринку”. Извинения, как уже и было замечено, не помогли никому.

Тина Канделаки, генеральный директор телеканала ТНТ, вышла в эфир в своем телеграм-канале с заявлением о пересъемке ряда сцен, для того чтобы “быстрее, выше, сильнее” или же “интереснее, острее, провокативнее”.
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Говорят, что фамилия Киркорова относительно этой ленты, уже отовсюду исчезла.


 

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