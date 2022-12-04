



Камни-талисманы 2023: жемчуг принесет удачу, а изумруд – достаток

С 1 декабря компания «Драгоценности Berkowitz» презентует праздничную коллекцию золотых украшений с бриллиантами и камнями-талисманами грядущего года Кролика - изумрудами и жемчугом. В ней собрано множество моделей по особым ценам – среди изделий коллекции вы можете подобрать по-настоящему новогодние ювелирные подарки от 1660 шек.

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Новый год начинается с предвкушения чудес, внезапного осознания, что волшебство уже витает в воздухе и вот-вот ворвется в вашу жизнь, сладкого замирания в ожидании самой сказочной ночи года, с украшения дома и выбора подарков самым любимым. Именно это волшебное настроение новогодней ночи стало источником ювелирного вдохновения компании «Драгоценности Berkowitz».



По восточному календарю, следующий год обещает быть спокойным, гармоничным, с приятными переменами, однако, как всегда, астрологи рекомендуют заручиться поддержкой талисманов года.



Жемчуг - один из символов удачи года Кролика. Жемчуг символизирует женское начало – инь,обладает очень мягкой, даже деликатной энергией, своей обладательнице он поможет достичь гармонии и любви, и принесет удачу.



*Золотая цепочка с жемчугом и черными бриллиантами может стать прекрасным подарком в новогоднюю ночь. Сейчас вы можете приобрести эту цепочку за 1660 шек. вместо 3000.





*Изящные серьги из белого золота с жемчужинами, инкрустированные бриллиантами 0.53 карата из новогодней коллекции в преддверии праздника стоят 3270 шек. вместо 6000.

Кстати, во многих восточных культурах жемчуг выражает понятие «любимая», то есть приподнесенное в подарок украшение - это еще и признание в любви на языке драгоценностей.



Изумруды так же считаются камнем-талисманом в 2023. Серьги, кольцо, кулон или браслет с изумрудом помогут своему владельцу успешно распоряжаться деньгами - вовремя сэкономить, выгодно вложить деньги, правильно расставлять финансовые приоритеты.





*Кольцо из желтого золота с изумрудами 0.40 карат и бриллиантами 0.25 карат в рамках новогодней коллекции вы можете приобрести за 3100 шек. вместо 5960.



Серьги с изысканным переплетением золотых полос, инкрустированных изумрудами 0.58 карат и белыми бриллиантами 0.35 карат в предпраздничные дни можно купить за 4200 шек. вместо 8800.



Безупречная репутация и цены на бриллианты на 30-40% ниже, чем в других сетях – это « Драгоценности Berkowitz », фабрика на Алмазной Бирже и фабричный магазин в Петах-Тикве. «Драгоценности Berkowitz» – это огромный выбор золотых и бриллиантовых украшений от самых недорогих до более эксклюзивных моделей – настоящее море бриллиантов и золота. Золотые цепочки для мужчин и женщин, золотые и бриллиантовые кулоны, коллекции золотых браслетов с модной лазерной огранкой, золотые и бриллиантовые кулоны с инициалами, классические бриллиантовые серьги и наборы, обручальные и помолвочные кольца, подвесные бриллиантовые серьги, бесконечный выбор бриллиантовых колец самых разных моделей. К каждому ювелирному изделию прилагаются сертификаты, свидетельствующие о качестве приобретаемой вещи и гарантии.



Магазин-фабрика Berkowitz Jewelry находится по адресу Моливер 3, Петах-Тиква

Подробности можно получить по телефону 03-9313187



Посмотреть коллекцию можно на сайте: https://berkowitz-jewelry.co.il/



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