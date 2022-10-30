



Калмыкия добивается выхода из состава РФ: опубликована декларация

Декларацию "О государственной независимости Республики Калмыкия" принял Конгресс ойрат-калмыцкого народа. Составившие документ национальные активисты считают независимость Калмыкии обязательным условием для сохранения языка и культуры народа.



Среди авторов и подписантов — экс-директор Центра развития калмыцкого языка Арсланг Санджиев, этноязыковые и политические активисты Альберт Шарапов, Эренцен Доляев, Владимир Довданов, лидер регионального отделения партии "Яблоко" Батыр Боромангнаев и другие.



Текст документа отсылает к принятой Верховным Советом Калмыцкой АССР в 1990 году декларации, когда нардепы провозгласили суверенитет демократического и правового калмыцкого государства, основываясь на праве народов на самоопределение.



По мнению авторов новой декларации, принципы, заложенные декларацией в период распада СССР, не были реализованы из-за действий первого президента республики Кирсана Илюмжинова и давления Кремля, особенно усилившегося с началом правления Путина.



В декларации Конгресса перечисляются основные претензии к действующему режиму РФ, побудившие авторов документа провозгласить начало борьбы за независимость, среди которых — "безумная централизация и милитаризация страны", "тотальное наступление Кремля на культуры и языки завоеванных Россией нерусских народов", "совершение международных преступлений" и еще несколько отсылающих к авторитарному и империалистическому характеру российской политики пунктов.



Авторы декларации отдельно отмечают игнорирование прав репрессированных граждан — жертв депортации калмыков и проблему "незаконно отторгнутых земель" — территориальных споров, которые возникли между Астраханской областью и Калмыкией в результате упразднения последней сталинским указом 1943 года. Перед этим один из членов Конгресса Доляев даже утверждал, что вся территория Астраханской области должна войти в состав независимой Калмыкии как исторический ареал расселения калмыков.



Несогласный с политикой, проводимой Кремлем, Конгресс ойрат-калмыцкого народа заявил, что необходимо полное освобождение ойрат-калмыцкого народа от колониальной зависимости от России и объявил, что будет добиваться выхода Республики Калмыкия из состава Российской Федерации, а также провозглашения и создания суверенного независимого государства.