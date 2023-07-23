



Какой кардиостимулятор имплантировали Нетаниягу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу 23 июля перенес имплантацию прямо в сердце однокамерного кардиостимулятора Micra размером с витаминную таблетку. Это устройство, которое в настоящее время используется у некоторых пациентов с “блокадой сердца” (замедленным сердцебиением), также устраняет необходимость имплантации электрических проводов.



В отличие от обычных кардиостимуляторов, Micra имеет очень маленький размер и стоит 9000 долларов. Профессор Дэвид Лурия, руководитель Центра лечения аритмии и отделения электрофизиологии в Медицинском центре Университета Хадасса в Эйн-Керем в Иерусалиме, сообщил, что любой пациент с состоянием, наиболее подходящим для Micra, может получить его как часть “корзины” медицинских услуг. По словам Лурии, средний срок службы батареи Micra составляет около десяти лет, после чего ее необходимо заменить.



Врачи в Шибе отмечают, что кардиостимулятор был введен Нетаниягу, потому что “у пациента было медленное сердцебиение в течение многих лет”.



Micra предназначена для пациентов, страдающих брадикардией – замедленным сердцебиением и нуждающихся в однокамерном кардиостимуляторе.



“Особая группа клеток синоатриального узла, расположенного в правом предсердии сердца, начинает подавать сигнал к началу сердцебиения. В норме узел посылает сигнал примерно от 60 до 100 раз в минуту в состоянии покоя, но при брадикардии узел подает сигнал менее 60 раз в минуту, что приводит к недостатку крови, перекачиваемой к остальным частям тела”, – объяснил Лурия.



Европейское и американское исследование производительности Micra в реальных условиях, проведенное в 2017 году, показало высокий уровень (99,6%) успеха имплантации и низкий уровень (1,51%) серьезных осложнений в течение 30 дней после имплантации.



Почетный профессор Рафаэль Бейяр из отделения интервенционной кардиологии в Rambam Health Care Campus рассказал, что человек с “блокадой сердца” может жить нормальной жизнью даже в солидном возрасте. Когда сердцебиение замедляется, в мозг поступает недостаточно крови, поэтому человек может потерять сознание. Замедленное сердцебиение может встречаться даже у молодых людей.



Нетаниягу придется держаться подальше от магнитометров в аэропортах из-за электронных помех.



“Лучше всего не курить, поддерживать нормальный вес, не пить много алкоголя и не есть много простых углеводов, но это хороший совет для всех нас. Ему было бы полезно заниматься спортом, ходить или плавать в определенных пределах”, – порекомендовал Бейяр.