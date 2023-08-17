



Каких алкогольных напитков стоит избегать при похудении

Используя информацию о пищевой ценности, исследователи составили список некоторых самых высококалорийных алкогольных коктейлей и предложили менее опасные для фигуры.



Каких напитков лучше избегать информирует научный портал Science Alert.



Так предлагается Лонг-Айленд (262 калории) заменить на Cosmopolitan (131 калория). В состав Лонг-Айленда входит водка, джин, ром, текила, трипл-сек и кока-кола, а в Cosmopolitan намного меньше алкоголя и совсем немного клюквенного сока.



Пина колада является типичным пляжным коктейлем, однако этот коктейль содержит рекордные 423 калории на порцию. Его рекомендуют заменить на Fuzzy Navel, в который входит лишь персиковый шнапс и апельсиновый сок (367 калорий).



Мохито с 203 калориями можно заменить диетическим ромом с колой (100 калорий).



Джин с тоником является мировой классикой, однако тоник содержит сахар, а потому калорийность одной порции составляет около 193 калорий. Ему альтернативой может послужить Gin Rickey (146 калорий).



Виски сауэр, в составе которого есть сироп – это и вовсе 555 калорий, тогда как коктейль Олд Фешен, в который добавляют бурбон - 168 калорий.



Популярная Маргарита (321 калория), тогда как менее калорийным является Московский мул — всего 153 калории на порцию.



