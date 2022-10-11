



Какие тренды нижнего белья приготовил нам новый сезон?

Новую коллекцию нижнего белья представляет в эти дни сеть Jack Kuba. Новый сезон полон сюрпризов – модниц ожидает множество чувственных трендов и манящих новинок, инновационные модели поддерживающих и моделирующих бюстгальтеров, неожиданная игра сочетаний слоев и текстур.



Мода осенне-зимнего сезона выводит на первый план роскошь, обилие деталей, сложный декор, эротичные фасоны и гламур. Среди цветов, разумеется по-прежнему лидирует черный, однако, в этом сезоне есть место и для других доминирующих расцветок: желтого, фуксии, бордового и различных анималистичных принтов. И,несомненно, в осенне-зимней моде на нижнее белье всегда есть место мягким оттенкам и тонам пастельной палитры.



Полупрозрачная откровенность







В моде пикантная прозрачность: ажурные узоры, элегантная сеточка, чувственная вышивка на просвечивающей ткани. Немного вызывающе и беззастенчиво шикарно. Так снова на пике популярности откровенный и сексуальный фасон «балкона», с углубленными чашечками, который выигрышно и невероятно эффектно подчеркивает грудь. Совсем немного кружев и атласа чудесным образом создают вокруг женщины ауру загадочности, чувственности и сексуальности.



Женственная пастель







В осенне-зимней моде на нижнее белье – мягкие оттенки и тона пастельной палитры: бледно-голубой, нежно-розовый, персиковый, мятный. Благородные оттенки и сдержанная красота. Комплект в пастельной гамме создает образ женственный и трепетный, а кружева, бантики и цветочные мотивы подчеркивают его романтичность. Нижнее белье в пастельных цветах делает акцент на естественной красоте женского тела и прекрасно подходит, как для повседневного ношения, так и для особых случаев.



Хищная чувственность







Анималистические или, как их еще называют, животные принты, уже который сезон занимают топовые позиции. Мода на них не уходит, а лишь слегка видоизменяется, в том числе и в моде на нижнее белье. В этом сезоне анималистика предпочитает классические фасоны. Так как принт и так достаточно доминантный, то желательно выбирать более сдержанные модели, чтобы не выглядеть “too much”. Хищный принт и немного кружев предостаточно, чтобы выглядеть чувственно и эффектно.



JackKuba - ведущая сеть элитного нижнего белья в Израиле. Филиалы сети расположены по всей стране: в Ашдод в ТЦ «Стар»; в Беэр-Шеве ТЦ «Гранд Каньон»; в Ришон ле-Ционе ТЦ «Захав»; в Хайфе в ТЦ «Кастра», «Синемоль» и «Хуцот ха-Мифрац»; в Тель-Авиве на ул. Ха-Меред 29, ТЦ «Ган ха-Ир», ТЦ «Рамат Авив» и на Кикар ха-Медина; в Нетании ТЦ «Ир ямим»; в Ашкелоне в ТЦ «Пауэр Сентер», а также в других городах.