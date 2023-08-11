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Какие приложения стремительно разряжают смартфон и как с этим бороться
11.08.2023 14:14 Евгения Маркова

Какие приложения стремительно разряжают смартфон и как с этим бороться

Многие владельцы смартфонов удивляются, почему их гаджет так быстро разряжается. Если возникла проблема преждевременной разрядки гаджета, обратите внимание на фоновые приложения.  Чаще всего они функционируют в совокупности, в результате чего заряд тает прямо на глазах. Перечислим самые популярные фоновые приложения, потребляющие энергию в большом количестве:

  • Skype
  • Whatsapp
  • Fitbit
  • Uber
  • Tik-Tok
  • Instagram
  • Facebook
  • Netflix
  • Youtube
  • Telegram
Ресурсоемких приложений для Android насчитывается более 50. Чем больше их на смартфоне, тем быстрее он разряжается из-за  фоновых процессов. Android не очень хорошо справляется с фоновой активностью этого софта. Даже если приложениями не пользоваться, они все равно потребляют заряд.
Для продления автономности смартфона настраивается автоматическое управление фоновыми процессами. Работу некоторых приложений можно остановить, но в этом случае можно лишиться от части полезных опций, например, контроля местоположения в Uber.

Фоновая активность установленных на смартфоне приложений может варьироваться. Одни пользуются функцией геолокации, другие прибегают к интернет-соединению для своевременной передачи сообщений, третьи осуществляют проверку файлов в памяти гаджета. 

Как правило в прошивке смартфона есть механизм, ограничивающий фоновую активность. При активации такой опции будут поступать сообщения о повышенном расходе заряда конкретными приложениями. Это позволит держать ситуацию под контролем – уменьшить периоды активности или вообще ее исключить.

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