Какие приложения стремительно разряжают смартфон и как с этим бороться
Многие владельцы смартфонов удивляются, почему их гаджет так быстро разряжается. Если возникла проблема преждевременной разрядки гаджета, обратите внимание на фоновые приложения. Чаще всего они функционируют в совокупности, в результате чего заряд тает прямо на глазах. Перечислим самые популярные фоновые приложения, потребляющие энергию в большом количестве:
- Skype
- Fitbit
- Uber
- Tik-Tok
- Netflix
- Youtube
- Telegram
Для продления автономности смартфона настраивается автоматическое управление фоновыми процессами. Работу некоторых приложений можно остановить, но в этом случае можно лишиться от части полезных опций, например, контроля местоположения в Uber.
Фоновая активность установленных на смартфоне приложений может варьироваться. Одни пользуются функцией геолокации, другие прибегают к интернет-соединению для своевременной передачи сообщений, третьи осуществляют проверку файлов в памяти гаджета.
Как правило в прошивке смартфона есть механизм, ограничивающий фоновую активность. При активации такой опции будут поступать сообщения о повышенном расходе заряда конкретными приложениями. Это позволит держать ситуацию под контролем – уменьшить периоды активности или вообще ее исключить.