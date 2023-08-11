



Какие приложения стремительно разряжают смартфон и как с этим бороться

Многие владельцы смартфонов удивляются, почему их гаджет так быстро разряжается. Если возникла проблема преждевременной разрядки гаджета, обратите внимание на фоновые приложения. Чаще всего они функционируют в совокупности, в результате чего заряд тает прямо на глазах. Перечислим самые популярные фоновые приложения, потребляющие энергию в большом количестве:

Skype

Whatsapp

Fitbit

Uber

Tik-Tok

Instagram

Facebook

Netflix

Youtube

Telegram

Ресурсоемких приложений для Android насчитывается более 50. Чем больше их на смартфоне, тем быстрее он разряжается из-за фоновых процессов. Android не очень хорошо справляется с фоновой активностью этого софта. Даже если приложениями не пользоваться, они все равно потребляют заряд.

Для продления автономности смартфона настраивается автоматическое управление фоновыми процессами. Работу некоторых приложений можно остановить, но в этом случае можно лишиться от части полезных опций, например, контроля местоположения в Uber.



Фоновая активность установленных на смартфоне приложений может варьироваться. Одни пользуются функцией геолокации, другие прибегают к интернет-соединению для своевременной передачи сообщений, третьи осуществляют проверку файлов в памяти гаджета.



Как правило в прошивке смартфона есть механизм, ограничивающий фоновую активность. При активации такой опции будут поступать сообщения о повышенном расходе заряда конкретными приложениями. Это позволит держать ситуацию под контролем – уменьшить периоды активности или вообще ее исключить.