



Какие каналы израильтяне смотрят чаще всего: спрос на видеоконтент вырос за год

Израильтяне любят пользоваться YouTube, смотреть Netflix, слушать музыку на Spotify и общаться по WhatsApp, но делают это с помощью проводной интернет-инфраструктуры, которая является устаревшей и медленной по сравнению со средними показателями стран ОЭСР, согласно Индексу интернета Израильской интернет-ассоциации. Индекc, который был впервые опубликован в воскресенье, обобщает привычки пользователей и качество интернет-инфраструктуры в Израиле, пишет CTECH.



“Вы можете ясно увидеть стремительный рост, который произошел за последний год в потреблении различного видеоконтента среди израильтян — будь то использование TikTok или потребление сериалов на Netflix”, — сказал генеральный директор Интернет-ассоциации, Йорам Хакоэн. - Опрос также показывает, что постоянно растущая зависимость от Интернета требует от нас более быстрой ”реации” во всем, что касается инфраструктуры — волоконной оптики и скорости веб-серфинга. Использование Интернета растет быстрыми темпами, и государство должно убедиться, что инфраструктура соответствует спросу и готова к будущим изменениям”.



Первая часть индекса касается интернет-инфраструктуры в Израиле. По данным ассоциаций, в начале года только 35% домохозяйств в Израиле были подключены к оптоволокну, что немного ниже, чем в среднем по ОЭСР (36%), и значительно ниже, чем в таких странах, как Норвегия (68%), Испания (81%). %) или Южная Корея (87%). Средняя скорость загрузки в Израиле составляет 100,65 МБ в секунду в домашнем Интернете по состоянию на декабрь 2022 года, что на 10,1% больше, чем в марте 2022 года.

В сотовом Интернете Израиль находится на седьмом месте в списке стран с наибольшим количеством абонентов по отношению к численности населения, с 139,9 абонентами сотовой связи на 100 жителей (Япония, которая находится на первом месте, имеет 190,5 абонентов на 100 жителей). Эти абоненты в целом имеют почти полный доступ к сотовым сетям четвертого поколения, при этом все 4 основных провайдера - Pelephone, Cellcom, Partner и Hot - достигают национального покрытия не менее 97% со скоростью загрузки от 21 до 22 МБ в секунду (кроме Pelephone, который обеспечивает скорость загрузки 27,2 МБ). Индекс не предоставил данные о масштабах национального охвата пятого поколения.



На рынке интернет-провайдеров в настоящее время доминируют четыре крупных игрока, на долю которых приходится 83% всего трафика в Израиле: группа Bezeq, в которую входят Pelephone и Bezeq International, является крупнейшим провайдером с 27,39% трафика, за которым следует партнер (23,07%). %), Cellcom (18,66 %) и Hotnet (13,45 %).



Что касается привычек использования, в 2022 году просмотр мобильных устройств, таких как смартфоны и планшеты, и стационарные устройства был поровну разделен. На мобильных устройствах самым популярным браузером является Chrome от Google с 29,82% объема трафика, за которым следуют Safari от Apple (10,26%), браузер Samsung (3,59%) и Facebook (3,4%). На компьютерах доминирование Chrome еще более заметно с 40,76% объема серфинга, за ним следуют Safari (4,23%), Microsoft Edge (3,41%) и Firefox (3,16%).



Согласно индексу, основанному на данных Similarweb, самым популярным израильским сайтом был Ynet, за ним следуют Walla, Mako, Haaretz и One. Список зарубежных веб-сайтов возглавляют Google, Google YouTube, Facebook, Wikipedia, WhatsApp и Twitter.



Что касается услуг, которыми пользуются израильские пользователи, согласно опросу, проведенному Интернет-ассоциацией для составления индекса, 97% заявили, что используют YouTube, 95% WhatsApp, 90% Facebook, 70% Instagram и Facebook Messenger, 54% Telegram, 49% Tiktok, 35% Twitter и 30% LinkedIn.

Что касается проникновения потоковых сервисов, 60% заявили, что они подписаны на Netflix, 10% - на Disney+, 7% - на платный канал на YouTube, 5% - на Apple TV+ и 3% -на Amazon Prime. 30% заявили, что не подписаны ни на один потоковый сервис. В многоканальном телевидении лидером является Hot: 22% заявили, что они подписаны на одну из его услуг, за ней следуют Yes с 18% и Cellcom и Partner с 11% каждый. 6% подписаны более чем на одного провайдера, а 23% не имеют ни одного многоканального провайдера. В потоковой передаче музыки лидирует Spotify с 28%, за ней следует Apple Music с 8%. 43% не подписаны ни на одного провайдера потоковой передачи музыки.





