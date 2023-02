Какие девайсы необходимы в доме для облегчения быта?

Чтобы быт не отбирал слишком много времени в нашей жизни, стоит обзавестись тремя техническими новинками, призвание которых облегчить вашу жизнь и сэкономить время. Ведь если регулярно делегировать обычное наведение порядка и мытье окон роботам, а себе оставлять только периодические генеральные уборки, остается куча времени на более интересные занятия.



Deebot X1 Omni – ежедневная уборка без усилий



Итак, совершенно необязательно ежедневно самим мыть полы. DEEBOT X1 OMNI - модель, в которой были объединены многие самые современные технологии, это один из мощнейших роботов-пылесосов в своей категории. Этот автономный инновационный робот способен не только тщательно убрать в доме, но и самоочищаться, мыть чистящие диски и самостоятельно готовить себя к последующей уборке.







Он выстраивает 3-D карту помещения, управляется голосом и оснащен камерой, благодаря которой вы можете в любой момент видеть, что происходит в вашем доме. DEEBOT X1 OMNI способен сохранять в своей памяти карты нескольких помещений, в том числе и расположенных на разных этажах. Так что, если вы захотите убрать на другом этаже, ему не нужно будет заново составлять карту этажа, и он сможет сразу начать уборку. Кстати, инновационный робот оснащен датчиками против падения, определяющими перепады высоты, поэтому можно не бояться, что он упадет с лестницы.



Winbot W920 – неустанный мойщик стекол



Окна тоже можно смело доверить профессионалам. WINBOT W920 с легкостью справляется с мытьем окон внутри и снаружи, причем делает это безопасно и эффективно, а вы можете управлять им дистанционно с помощью интеллектуального приложения. WINBOT W920 автоматически выбирает самый эффективный маршрут уборки, совмещает вертикальную и горизонтальную траектории движения и отмывает все углы, вне зависимости от сложности очищаемой конструкции. Кроме того, в случае необходимости, вы можете задать ему режим локальной или глубокой очистки. WINBOT W920 имеет уникальную программу локальной уборки, которая позволяет роботу работать в определенной точке для более интенсивной и эффективной очистки.







Благодаря специальным датчикам обнаружения границ WINBOT W920 справится с любыми окнами, даже безрамными. Он способен отмыть, кстати, не только окна, но и раздвижные двери, зеркала, стеклянные перила и дверцы душевых кабин.



Thomas Amfibia Pet pro plus – генеральная уборка с удовольствием



А когда вы все же решите навести в доме порядок сами, то не забывайте про мебель и ковры. В самой усовершенствованной на сегодняшний день модели Thomas - Thomas Amfibia Pet pro plus впервые представлены две системы фильтрации - водная AquaBOX и циклонная DryBOX, для влажной и сухой уборки. А в комплект входит большое количество насадок для решения самых разных задач, в том числе специальные насадки для легкой уборки шерсти с ковров, подстилок животных и мягкой мебели.





Благодаря чему вы сможете осуществить уборку любой интенсивности - этот пылесос сделает атмосферу в вашем доме чистой, свежей и увлажненной. Thomas Amfibia Pet pro plus – это практичный пылесос с огромными возможностями. Благодаря постоянной высокой мощности всасывания он собирает грязь с разных по фактуре поверхностей с первого прохода. Кроме того, он отличается высокой маневренностью и удобством хранения.



Все эти модели вы можете приобрести у официального представителя этих компаний в Израиле – на сайте https://www.electro-gal.co.il/ или по телефону *3134.