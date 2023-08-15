



Какие часы носит самый богатый человек в мире – видео

Глава французского конгломерата LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA Бернар Арно лидирует в списке Forbes и носит на руке совсем необычное изделие.



Его часы изготовлены из белого золота, имеют черно-белые метки и стрелки, вечный календарь и фазы Луны. Существует всего 170 таких экземпляров, изготовленных компаниями Patek Philippe и Tiffany&Co. Модель 5740 является частью лимитированной коллекции, ставшей результатом коллаборации брендов.



Одни такие часы на аукционе купил 31-летний коллекционер из Калифорнии Зак Лу за 6,5 млн долларов. Но в свое время их можно было приобрести за 52 635 долларов.