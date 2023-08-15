Какие часы носит самый богатый человек в мире – видео
Глава французского конгломерата LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA Бернар Арно лидирует в списке Forbes и носит на руке совсем необычное изделие.
Его часы изготовлены из белого золота, имеют черно-белые метки и стрелки, вечный календарь и фазы Луны. Существует всего 170 таких экземпляров, изготовленных компаниями Patek Philippe и Tiffany&Co. Модель 5740 является частью лимитированной коллекции, ставшей результатом коллаборации брендов.
Одни такие часы на аукционе купил 31-летний коллекционер из Калифорнии Зак Лу за 6,5 млн долларов. Но в свое время их можно было приобрести за 52 635 долларов.
Blue Monogram Moonphases— TimePieceTrading (@TPTMiami) June 16, 2023
Patek Philippe #5740/1G White Gold Nautilus Perpetual Calendar pic.twitter.com/y3mA0BvewV
PATEK PHILIPPE— Glint (@_Glint_) August 15, 2023
NAUTILUS PERPETUAL CALENDAR 5740/1G-001
NAUTILUS CHRONOGRAPH 5980/1R-001
NAUTILUS CHRONOGRAPH 5980/1R-001 Tiffany&Co.
市場では出回ることのないオーラの違う超希少モデル💫激レアノーチラスセレクト🌹#5980R#59801R#57401G#5740G#PATEKPHILIPPE#NAUTILUS pic.twitter.com/D15wokC7vs