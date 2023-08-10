



Как защитить смартфон от взлома: 3 простых шага

Сегодня в каждом смартфоне установлены банковские приложения, а в памяти хранится немало важной информации. Поэтому гаджет должен быть надежно защищен.



Надежный пароль

Одно из важнейших правил хранения данных – это надежный пароль. Лучше установить сложный шифр, чем графический ключ, чтобы воры не смогли его отгадать. Необходимо, чтобы он содержал комбинацию из заглавных и строчных букв, цифр и символов. Можно использовать технологию распознавания лица.



Двухфакторная аутентификация

Для уменьшения рисков несанкционированного доступа к телефону и его содержимого используйте двухфакторную аутентификацию. Помимо основного пароля на вход в приложение нужно будет ввести еще дополнительный, например из СМС.



Функция дистанционного удаления данных

Если вы потеряли свой смартфон или его украли, то для защиты нужно удалить всю информацию. Этим способом стоит воспользоваться только тогда, когда уже нет надежды вернуть потерянный гаджет. Приложения для удаления данных удаленно доступны на всех операционных системах. Они бывают следующие:

Найти iPhone,

Android Device Manager,

Find My Device,

Lenovo LANDesk Management Suite.

Работают эти приложения по одинаковому принципу.