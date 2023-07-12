Как защитить себя от фишинга, охотясь за скидками на Amazon
Amazon Prime Day с нетерпением ждут не только покупатели, но и разнообразные аферисты. Злоумышленники будут использовать эти два дня, чтобы украсть информацию о кредитных картах и личных данных во время акции.
Как не попасться в преступные схемы и спокойно сделать шоппинг в Prime Day без мошенничества с идентификацией.
Провайдер кибербезопасности Check Point собрал несколько поучительных исследований, посвященных Amazon Prime Day и связанным с ним мошенничествам.
- Количество фишинговых кампаний Amazon Prime в июне выросло в 16 раз по сравнению с маем.
- В целом активность фишинга, связанного с Amazon, увеличилась на 8%. Очевидно, что аферисты усиленно готовятся к Prime Day.
- В течение этого периода было обнаружено около 1500 новых веб-доменов, связанных со словом Amazon. Колоссальные 92% этих веб-сайтов были признаны подозрительными или откровенно вредоносными.
В фишинге, как правило, используются поддельные электронные письма или ложные веб-сайты с целью кражи личной информации или финансовых данных пользователей. Такие электронные письма выглядят так, как будто они были отправлены кем-то знакомым или авторитетной организацией, например, Amazon.
Фишинговые атаки осуществляются через ссылки, вложения или формы в электронных письмах. Киберпреступники могут украсть личную информацию, когда пользователь переходит по вредоносной ссылке или открывает вложение. Часто можно распознать фишинговые электронные письма по орфографическим ошибкам или некачественным шрифтам, логотипам и макетам. Однако мошенники учатся на своих ошибках и делают электронные письма все лучше и лучше.
Поддельные электронные письма уведомляют получателя о фиктивной проблеме с выставлением счетов, предлагая им повторно ввести данные своей учетной записи. Также в них есть вредоносная ссылка для обновления платежной информации. Так аферисты и получают информацию о кредитной карте.
Вот несколько полезных советов для разумных покупок в Prime Day:
- Следите за орфографическими ошибками на сайтах, использующих немного другой домен (например, Amazon.co).
- Создайте новый надежный пароль для учетной записи Amazon до 11 июля.
- Ищите символ замка в адресной строке, особенно на страницах оплаты. Это указывает на то, что на сайте установлено шифрование уровня защищенных сокетов SSL.
- Держитесь подальше от сделок типа “слишком хорошо, чтобы быть правдой”. Хотя многие предложения Prime Day потрясающие, скидка 80% на новый компьютер Apple, вероятно, ненастоящая.
- Избегайте оплаты кредитными картами, которые привязаны к вашему банковскому счету, так вернуть деньги будет сложнее.