



Как защитить себя от фишинга, охотясь за скидками на Amazon

Amazon Prime Day с нетерпением ждут не только покупатели, но и разнообразные аферисты. Злоумышленники будут использовать эти два дня, чтобы украсть информацию о кредитных картах и личных данных во время акции.



Как не попасться в преступные схемы и спокойно сделать шоппинг в Prime Day без мошенничества с идентификацией.



Провайдер кибербезопасности Check Point собрал несколько поучительных исследований, посвященных Amazon Prime Day и связанным с ним мошенничествам.

Количество фишинговых кампаний Amazon Prime в июне выросло в 16 раз по сравнению с маем.

В целом активность фишинга, связанного с Amazon, увеличилась на 8%. Очевидно, что аферисты усиленно готовятся к Prime Day.

В течение этого периода было обнаружено около 1500 новых веб-доменов, связанных со словом Amazon. Колоссальные 92% этих веб-сайтов были признаны подозрительными или откровенно вредоносными.

В фишинге, как правило, используются поддельные электронные письма или ложные веб-сайты с целью кражи личной информации или финансовых данных пользователей. Такие электронные письма выглядят так, как будто они были отправлены кем-то знакомым или авторитетной организацией, например, Amazon.



Фишинговые атаки осуществляются через ссылки, вложения или формы в электронных письмах. Киберпреступники могут украсть личную информацию, когда пользователь переходит по вредоносной ссылке или открывает вложение. Часто можно распознать фишинговые электронные письма по орфографическим ошибкам или некачественным шрифтам, логотипам и макетам. Однако мошенники учатся на своих ошибках и делают электронные письма все лучше и лучше.



Поддельные электронные письма уведомляют получателя о фиктивной проблеме с выставлением счетов, предлагая им повторно ввести данные своей учетной записи. Также в них есть вредоносная ссылка для обновления платежной информации. Так аферисты и получают информацию о кредитной карте.



Вот несколько полезных советов для разумных покупок в Prime Day: