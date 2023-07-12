Новости » Life Style
Prime Day
12.07.2023 13:58 Евгения Маркова

Как защитить себя от фишинга, охотясь за скидками на Amazon

Amazon Prime Day с нетерпением ждут не только покупатели, но и разнообразные аферисты. Злоумышленники будут использовать эти два дня, чтобы украсть информацию о кредитных картах и личных данных во время акции.

Как не попасться в преступные схемы и спокойно сделать шоппинг в Prime Day без мошенничества с идентификацией.

Провайдер кибербезопасности Check Point собрал несколько поучительных исследований, посвященных Amazon Prime Day и связанным с ним мошенничествам.

  • Количество фишинговых кампаний Amazon Prime в июне выросло в 16 раз по сравнению с маем.
  • В целом активность фишинга, связанного с Amazon, увеличилась на 8%. Очевидно, что аферисты усиленно готовятся к Prime Day.
  • В течение этого периода было обнаружено около 1500 новых веб-доменов, связанных со словом Amazon. Колоссальные 92% этих веб-сайтов были признаны подозрительными или откровенно вредоносными.

В фишинге, как правило, используются поддельные электронные письма или ложные веб-сайты с целью кражи личной информации или финансовых данных пользователей. Такие электронные письма выглядят так, как будто они были отправлены кем-то знакомым или авторитетной организацией, например, Amazon. 

Фишинговые атаки осуществляются через ссылки, вложения или формы в электронных письмах. Киберпреступники могут украсть личную информацию, когда пользователь переходит по вредоносной ссылке или открывает вложение. Часто можно распознать фишинговые электронные письма по орфографическим ошибкам или некачественным шрифтам, логотипам и макетам. Однако мошенники учатся на своих ошибках и делают электронные письма все лучше и лучше.

Поддельные электронные письма уведомляют получателя о фиктивной проблеме с выставлением счетов, предлагая им повторно ввести данные своей учетной записи. Также в них есть вредоносная ссылка для обновления платежной информации. Так аферисты и получают информацию о кредитной карте.

Вот несколько полезных советов для разумных покупок в Prime Day:
  1. Следите за орфографическими ошибками на сайтах, использующих немного другой домен (например, Amazon.co).
  2. Создайте новый надежный пароль для учетной записи Amazon до 11 июля.
  3. Ищите символ замка в адресной строке, особенно на страницах оплаты. Это указывает на то, что на сайте установлено шифрование уровня защищенных сокетов SSL.
  4. Держитесь подальше от сделок типа “слишком хорошо, чтобы быть правдой”. Хотя многие предложения Prime Day потрясающие, скидка 80% на новый компьютер Apple, вероятно, ненастоящая.
  5. Избегайте оплаты кредитными картами, которые привязаны к вашему банковскому счету, так вернуть деньги будет сложнее.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru