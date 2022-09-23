



Как бы выглядела принцесса Диана сейчас: художник показал реалистичное фото

Турецкий художник и фотограф Альпер Йесилташ показал, как могла бы выглядеть сейчас принцесса Диана.

Соответствующее фото он опубликовал в Instagram.

Художник использовал ИИ, чтобы "состарить" портрет принцессы .

"Я хотел снова увидеть некоторых людей, по которым скучал, и так появился этот проект. Я использую различные программы. Время, необходимое для создания одного полностью законченного изображения, варьируется, но я бы сказал, что требуется время, чтобы изображение показалось мне "реалистичным"", – пояснил Йесилташ.