Новости » Life Style
Как бы выглядела принцесса Диана сейчас: художник показал реалистичное фото
23.09.2022 21:30 Алина Груднева

Как бы выглядела принцесса Диана сейчас: художник показал реалистичное фото

Турецкий художник и фотограф Альпер Йесилташ показал, как могла бы выглядеть сейчас принцесса Диана.

 
Соответствующее фото он опубликовал в Instagram.
 
Художник использовал ИИ, чтобы "состарить" портрет принцессы .
 
"Я хотел снова увидеть некоторых людей, по которым скучал, и так появился этот проект. Я использую различные программы. Время, необходимое для создания одного полностью законченного изображения, варьируется, но я бы сказал, что требуется время, чтобы изображение показалось мне "реалистичным"", – пояснил Йесилташ.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы