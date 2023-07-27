



Как в джакузи: температура воды в океане превысила рекордную отметку

Температура воды в океане у берегов Флориды в последние дни превысила 37,8°C, сообщает ВВС.



В бухте Манати зарегистрированы трехзначные показания в воскресенье и понедельник, в то время как температура в двух других местах также почти достигли этой отметки.



Самая высокая температура поверхности океана, когда-либо зарегистрированная, хотя и неофициально, составляла 37,6°C (99,7°F) в Кувейтском заливе в 2020 году.



Потепление воды угрожает морской жизни и экосистемам океана, таким как коралловые рифы.



Ученые наблюдали обесцвечивание и даже гибель некоторых из самых устойчивых рифов Флорида-Кис, где обитают миллионы водорослей и других крошечных организмов.



Обесцвечивание — это процесс, при котором кораллы вытесняют водоросли, теряют свой яркий цвет, когда температура воды превышает примерно 35°C. Такие события могут привести к летальному исходу.



Пик обесцвечивания обычно приходится на конец августа или сентябрь, но эксперты говорят, что в этом году оно происходит намного раньше, чем ожидалось, из-за скачка температуры воды.



NOAA на этой неделе повысило свою систему предупреждения об обесцвечивании кораллов на Keys to Alert Level 2, самом высоком уровне теплового стресса.



“Это джакузи. Мне нравится моя джакузи около 37,8C, 38,3C. Это то, что было зафиксировано вчера”, — сказал Associated News метеоролог Yale Climate Connections Джефф Мастерс .



Воды, столь же теплые, как те, что в настоящее время во Флориде, представляют угрозу для рыбаков и других лиц, чьи средства к существованию могут быть связаны с водой, что имеет косвенные последствия для снабжения людей продуктами питания.



По данным правительственного агентства США, температура поверхности океана во всем мире побила рекорды тепла за апрель, май и июнь.



