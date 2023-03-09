



Как в 90 выглядеть на 20 лет моложе: писатель поделился секретом

Писатель из Лондона, 90-летний Роберт Эддисон утверждает, что все говорят ему, будто он выглядит на 20 лет моложе.



Секретом молодости в столь почтенном возрасте он поделился TikTok.



Эддисон рассказал о простых действиях, которые выполняет, чтобы сохранить свою молодость. Для поддержания хорошей физической формы он начинает свой день с нескольких легких растяжек.



Зарядки по утрам он делает с 30 лет, когда впервые начал испытывать боль в спине. По его словам, растяжка предотвратила боль.



"Моя спина была настолько плохой, что ее перекосило вправо. Поэтому я решил это исправить и пошел к остеопату. Он рекомендовал эти две-четыре минуты растяжки, прежде чем я встану, и это было невероятно", - признался он.



Растяжку Эддисон чередует с 30-минутной йогой или плаванием. И такой физической активностью он занимается каждый день. Более того, он старается делать упражнения на равновесие — например, стоять на одной ноге в течение нескольких минут так часто, как только может. Он считает, что эти упражнения позволяют ему ходить без костыля.

