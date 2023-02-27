



Как узнать коэффициент в игре Авиатор

Популярная в Казахстане среди любителей азартных развлечений игра Aviator представляет собой слот, выполненный в жанре краш-игры. Авиатор КЗ был представлен публик в 2020 году и за время существования успел собрать вокруг себя базу поклонников. Во многом популярность игры обусловлена ее увлекательным геймплеем, красочной и необычной графикой, а также наличием возможности получить серьезный выигрыш.



Многие поклонники этого слота желают разобраться в том, существуют ли способы узнать значение коэффициента в данной игре для повышения вероятности получения крупного приза. Попробуем же разобраться в этом вопросе более детально.



Описание слота «Авиатор»



В основе принципа работы этого слота лежит необходимость выбора момента остановки игры для того, чтоб забрать ставку. Геймплей выстроен на том, что самолет начинает полет и по мере набора своей высоты он увеличивает размер коэффициента ставки игрока. Если игрок не успевает вовремя остановить игру, то его ставка автоматически сгорит, а самолет улетит.



Перед началом игры в Авиатор в Казахстане, важно учесть следующие базовые преимущества этого игрового автомата:

Проработанный и яркий дизайн.

Понятный и простой интерфейс.

Высокое значение отдачи.

Простой геймплей.

Наличие возможности коммуникации с другими игроками с помощью встроенного чата.

Возможность делать одновременно две ставки.

После взлета самолета на игровом экране начнет изменяться значение множителя ставки игрока. Чем выше летит самолет, тем автоматически будет больше размер коэффициента ставки.

Если игрок не успеет своевременно забрать ставку до того момента, как самолет улетит, его ставка автоматически сгорит.

Первая стратегия несмотря на сложность, является наиболее рабочей и прибыльной. Также она не подойдет новичкам так, как она больше ориентирована на опытных игроков. Пользователю сперва нужно будет перейти к истории ставок и отыскать, когда именно выпал коэффициент от 100 и выше. Далее нужно от этого момента отчитать один час и совершить две параллельные ставки с коэффициентом 40 и 100. Так как приблизительно каждые 90 минут в игре выпадает множитель х100, использование коэффициента х40 поможет удерживать баланс банка на стабильной отметке. Вторая же ставка с х100 даст возможность обеспечить получение серьезного выигрыша.

Вторая стратегия более простая и она может быть использована даже новичками. Она заключается в том, что игроку следует забирать ставку при значении коэффициента от 1 до 1.5. на дистанции использование этой стратегии поможет игроку оставаться в плюсе.

Что же касаемо третьей стратегии, то она заключается в том, что размер одной ставки игрока не может превышать одного процента от его игрового банка. Средства же выводятся сразу после достижения коэффициента в 1.5. если же раунд был проигрышный, то следующая ставка должна быть вдвое больше предыдущей. Если же игрок трижды подряд проиграл, то ему нужно будет сделать десятиминутную паузу.

Достоинство слота заключается в его продуманном и понятном интерфейсе. Игровая панель управления размещена непосредственно под основным экраном слота. Она одержит набор из нескольких базовых кнопок, отвечающих за совершение ставки, вывод средств, выбор автоматического режима игры.Это простая игра, суть которой сможет быстро уловить даже полный новичок. После запуска слота на экране появляется самолет. Он начинает взлет, и по мере набора высоты происходит рост коэффициента ставки игрока. Поэтому задача пользователя сводится к тому, чтоб успеть забрать свои деньги до того момента, как самолет улетит и покинет поле зрения.Следующие нюансы важно учесть перед тем, как приступить к совершению ставок в Авиатор:Так как в основе Авиатор лежит технология генератора случайных чисел, результат игры будет зависеть от удачи игрока, а также от его жадности. Поэтому на игровой процесс не могут влиять не только игроки, но и сами онлайн-казино. Это целиком исключает возможность предугадывания точного значения коэффициента.Несмотря на то, что нет никаких методов, позволяющих предсказать значение коэффициента в этой игре, все же следующие стратегии могут помочь игрокам повысить шансы на получение выигрыша и минимизацию потери банка:Таким образом, не стоит тратить время и деньги на покупку «секретных» стратегий, методов программ, позволяющих предугадать коэффициент игрового раунда в слоте Авиатор. Это не более чем обычный обман, направленный на выманивание денег у доверчивых пользователей. Данный игровой автомат работает на основе генератора случайных чисел, что исключает возможность вмешательства в игровой процесс как игроком, так и казино. Поэтому слот является честным.Для повышения вероятности получения выигрыша достаточно рассчитывать банк, не играть на все деньги, стараться забирать выигрыш уже при достижении минимального множителя. Лишь ответственный и аккуратный подход позволит минимизировать вероятность слития банка и поможет увеличить шансы на выигрыш.