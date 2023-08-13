



Как ускорить интернет на смартфоне: пять элементарных способов

Существуют пять простых методов, которые помогут вам избавиться от проблем с мобильным интернетом. Об этом пишет hindustantimes.



1. Очистите кэш

Помимо емкости встроенной памяти, скорость мобильного интернета также зависит от кэша. Произведя очистку кэша, вы заметите значительное увеличение скорости загрузки.



2. Закройте лишние программы

Если приложения на устройстве активны в фоновом режиме, это может привести к уменьшению скорости мобильного Интернета. Скорость связана с количеством одновременно запущенных программ: чем больше активных приложений, тем медленнее будет функционировать интернет.



3. Выключите автоматическое обновление программ

Приложения, как правило, обновляются автоматически без вмешательства. Однако, рекомендуется выполнять обновления программ вручную.



4. Используйте другой браузер

Улучшенные варианты браузеров функционируют гораздо быстрее, чем полнофункциональные аналоги.



5. Сбросьте настройки сети

Выделите "Параметры", "Мобильные сети", "Оператор сети", "Выбрать автоматически", "Выключить". Затем выберите вручную провайдера и перезагрузите телефон.