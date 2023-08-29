



Как уберечь телефон от прослушивания и слежки

Большинство приложений для смартфонов постоянно собирают ваши данные — от того, куда вы переходите, до того, что вы говорите Siri и Google Assistant, пишет издание Daily Mail.



Затем компании продают эти данные рекламным компаниям, поэтому иногда может возникнуть ощущение, что вам рекомендуют рекламу продуктов, которые вы однажды упомянули вскользь.



Защитник конфиденциальности данных Гаэль Дюваль сказал, что, к счастью, можно изменить настройки в телефоне, чтобы этого не произошло.



Эксперт советует проверить, какие приложения получают доступ к вашим данным, и уменьшить их разрешение на это.



На iPhone можно создать отчет о конфиденциальности, в котором будет указано, какие приложения получали доступ к вашим данным. Для этого нужно перейти в “Настройки”> “Конфиденциальность”, нажать “Отчет о конфиденциальности приложений” и включить его.



На Android – “Безопасность и конфиденциальность” > “Конфиденциальность” > “Диспетчер разрешений”.



По словам эксперта, поскольку использование и продажа пользовательских данных настолько прибыльны, многие приложения собирают данные.



Отслеживание местоположения и доступ к камере/микрофону включены по умолчанию, при этом провайдеры полагаются на то, что люди не знают, что их отслеживают, или предполагают, что они ничего не могут с этим поделать.



По умолчанию облачные сервисы Apple, включая iCloud, имеют сквозное шифрование, предупредил Дюваль, а это означает, что, если вы не обновите настройки безопасности, ваши данные не будут полностью конфиденциальными.



Чтобы активировать его, на iPhone нужно открыть приложение настроек, коснуться своего имени, и затем iCloud.



Прокрутить вниз, нажать “Дополнительная защита данных”, а затем “Включить расширенную защиту данных”.



Карты Google также собирают огромное количество данных.



Пользователям Apple следует удалить Google Maps, а пользователи Android могут отключить доступ Google Maps к местоположению, перейдя в “Настройки” > “Местоположение” > “Разрешение на определение местоположения”.



Голосовые помощники, такие как Google Voice и Siri, собирают данные, поэтому их тоже следует отключить.



Также эксперт советует регулярно удалять приложения, которые не используются, поскольку они могут собирать данные в фоновом режиме.



