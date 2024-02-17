Как строят в Сингапуре - плоские дома
37-этажный комплекс Gateway расположен на Бич Роуд в самом центре Сингапура и символизирует "Восточные Ворота" и "Западные Ворота".
Здания спроектировал архитектор Юймин Бэй. Со стороны они имеют абсолютно плоскую форму, но на самом деле комплекс построен в форме трапеции.
Здания спроектировал архитектор Юймин Бэй. Со стороны они имеют абсолютно плоскую форму, но на самом деле комплекс построен в форме трапеции. pic.twitter.com/8T4ok7m0ax— Alver ❌ (@Alla91748059) February 13, 2024