Новости » Life Style
Как строят в Сингапуре - плоские дома
17.02.2024 00:30 MIGnews.com

Как строят в Сингапуре - плоские дома

37-этажный комплекс Gateway расположен на Бич Роуд в самом центре Сингапура и символизирует "Восточные Ворота" и "Западные Ворота".

Здания спроектировал архитектор Юймин Бэй. Со стороны они имеют абсолютно плоскую форму, но на самом деле комплекс построен в форме трапеции.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы