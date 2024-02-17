



Как строят в Сингапуре - плоские дома

37-этажный комплекс Gateway расположен на Бич Роуд в самом центре Сингапура и символизирует "Восточные Ворота" и "Западные Ворота".



Здания спроектировал архитектор Юймин Бэй. Со стороны они имеют абсолютно плоскую форму, но на самом деле комплекс построен в форме трапеции.