



Как снизить уровень стресса без успокоительных: советы от бренда Thomas

В тяжелые для всех нас дни, очень важно оставаться в ресурсе, стараться сохранять спокойствие и транслировать это спокойствие детям. Один и способов снизить уровень стресса – это заняться домашними делами. Рутинные действия успокаивают, дают ощущение стабильности и чувство, что мы владеем ситуацией. Ну, и, несомненно, удовлетворение от результата, а любые положительные эмоции сегодня особенно важны.



Смена сезонов - разбираем шкаф



Погода располагает – самое время перебрать летние вещи, подготовить осенние и привести в порядок гардероб.

Для начала достаньте все вещи из шкафа и аккуратно разложите по комнате. Не стоит сбрасывать их кучей на кровать, так вы не сможете увидеть весь объем работы и разбор одежды займет у вас больше времени.



Теперь оцените: вещи, которые вы не надевали, как минимум, год и вещи, которые вы не уверены, что в обозримом будущем наденете ( не ваш стиль, не ваш размер, купленные на всякий случай и др.) отложите отдельно. Эти вещам скорее всего нет места в вашем шкафу. Если это новые вещи, лучше передать их кому-то, кому они сейчас нужнее, множество организаций сейчас занимаются сбором одежды для эвакуированных жителей юга.



Выделите свой базовый гардероб, ту одежду, которую вы носите чаще всего и сложите ее на отдельную полку. Эта та одежда, которая должна быть под руками, именно она формирует ваш основной гардероб.



Оставшиеся вещи разделите на группы – брюки, платья, блузы и футболки, верхняя одежда, свитеры и кардиганы. Для каждой категории отведите в шкафу свое место – отдельные полки, вешалки, коробки.



Если шкаф достаточно большой, желательно одежду для разных сезонов держать в разных частях шкафа.







Кому место на кухне



Первым делом проведите ревизию – нужны ли вам все эти кастрюли, сковородки, стаканы, тарелки, которые скопились у вас на кухне, используете ли вы их ежедневно или хотя бы тогда, когда к вам приходят гости? Все, что не используется регулярно можно смело отдавать. Сейчас много израильтян вынуждены жить в чужих домах, возможно то, в чем нет необходимости у вас, станет полезно кому-то из них.



Теперь разделите посуду на ежедневную и посуду для особых случаев. Первую разложите на нижних полках шкафчиков, так, чтоб было удобно ее доставать. Вторую составьте на верхние полки или в шкафчик на рабочем балконе.



Теперь обустройте свою рабочую зону на кухне, выделите для нее место между раковиной и плитой, чтобы было удобно и убирать грязную посуду, и добавлять специи или перемешивать готовящиеся блюда. Рядом с рабочей зоной должны находиться все регулярно используемые сухие продукты и специи. Для этого идеально подходят средние отделения шкафов или навесные полочки. То, что используется редко, можно сложить в контейнеры, надписать и сложить в дальние ящики.



Здесь же в рабочей зоне рекомендуем установить крючки с необходимой утварью – прихватки, фартуки, половники и прочие вещи, которые вы используете ежедневно, таким образом вы сэкономите место и будете иметь все необходимое под рукой.



Что прячется под матрасом?



Возможно, пришло время привести в порядок те уголки квартиры, до которых обычно не доходят руки. Давно вы чистили матрасы? Как бы страшно это не звучало, ваша любимая, удобная кровать, оказывается, столь же удобна и для бактерий и клещей. Все люди в разной степени потеют ночью, поэтому в кровати создаются условия повышенной влажности, которые благоприятны для размножения бактерий. Кроме того, исследования показывают, что в матрасе, возрастом около 8 лет, может скопиться до 4 кг. омертвевших клеток кожи, что так же очень любят бактерии.



Поэтому, чтобы ваш матрас не превратился в рассадник устройте ему генеральную чистку. Так, например,у пылесоса THOMAS Vestfalia XT Ultra есть специальная насадка для влажной уборки мягкой мебели, которая для удобства и эффективности сделана треугольной формы. Благодаря этой конструкции, возможно тщательно очистить мягкую мебель, такую чистку по эффективности можно сравнить только со стиркой. Под контролем диспенсера, вода и моющее средство под давлением подаются на насадку, а затем умный Thomas всасывает воду вместе с грязью, одновременно подсушивая поверхность. Примерно через пару часов после влажной уборки, матрас уже снова готов к использованию.





Как навести порядок в СЫНарнике



Зайдите в детскую и оцените, нет ли в ней лишних больших вещей. Например, стульев, которые не функциональны и стоят там исключительно для того, чтоб их можно было завалить одеждой. Или купленных когда-то, но уже не актуальных мольбертов, самокатов, плюшевых медведей, бимбы или прочих объемных вещей, которые уже не используются, но место занимают. Возможно, пришло время найти им новых хозяев, тем более, что сегодня огромное количество детей оказались в чужих домах без привычных игрушек.



Теперь приступаем к разбору и сортировке игрушек. Возьмите большую коробку или таз и вывалите в них все мелкие игрушки. Рядом положите три пакета: для мусора, для игрушек, которые вашему ребенку уже не нужны – или надоели, или перерос, и для вещей, которые случайно оказались в детской и их настоящее место в других комнатах.



Оставшиеся игрушки разделите тематически: машинки, куклы, лего, кубики, животные и т.д. И разложите их по разным коробкам и полкам. Важно, чтобы игрушки лежали там свободно, чтобы ребенок мог с легкостью найти то, что ему нужно, а не вываливать на пол все содержимое.



Если ваши дети еще относительно маленькие, рекомендуем вам часть игрушек на время убрать из комнаты и периодически менять, это даст ребенку ощущение новизны без дополнительных покупок.



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