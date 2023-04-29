



Как сейчас выглядит нашумевший замок Пугачевой в селе Грязь

Российские СМИ опровергли информацию о том, что особняк примадонны Аллы Пугачевой в деревне Грязь был продан.



Telegram-канал Mash, показал, как сейчас выглядит замок артистки.



"По нашим данным, владельцем дома с 20 комнатами, бассейном и подземным гаражом до сих пор является Галкин. И никаких сделок с ним в последнее время не было. И вряд ли будут — учитывая стоимость в 1 млрд рублей", - сказано в сообщении.



По словам соседей Пугачевой, в доме персонал, который следит за ним, не изменился.



Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что купил замок Пугачевой за 450 млн рублей, отметив, что намерен сделать из него крематорий. Буквально через день российские журналисты обвинили его в "хайпе", отметив, будто новый владелец поместья - "состоятельный человек", который предпочитает не раскрывать свое имя.

