



Как работать удаленно в условиях отключения электричества

В Украине после февраля 2022 года заметно увеличилось количество тех, кто работает удаленно – не посещая офисов, не выезжая в другой город. В этом есть свои преимущества:



- Возможность начать рабочий день когда угодно (в большинстве ситуаций), делая график максимально удобным для себя.

- Сокращение до нуля расходов на дорогу, особенно в случае с теми, кто должен ездить на работу из другого города или даже области.

- Отсутствие дресс-кода и других ограничений.



Главное требование к тем, кто работает удаленно вне зависимости от профессии – наличие стабильного интернет-соединения. С октября 2022 года из-за частых обстрелов критической инфраструктуры нормой стали постоянные отключения электроснабжения. В связи с этим требуется постоянно быть готовым к плановым и внеплановым отключениям, способным нарушить планы на работе.



Обустройство рабочего места с домашним ПК



Удаленная работа по умолчанию подразумевает наличие компьютера с интернетом, поэтому нужно себя обезопасить от потери данных в результате отключений. Часто они происходят с нарушениями графиков – поработать с настольным ПК не получится целый день. Типичный источник бесперебойного питания рассчитан только на то, чтобы было время на безопасное завершение работы. Домашний компьютер можно подключить к портативной электростанции, которая фактически является большим повербанком с возможностью включать не только USB устройства. Преимущества и особенности электростанций:



- В отличие от генераторов, станции можно устанавливать в любом жилом помещении. Полное отсутствие выхлопов делает прибор безопасным для окружающих.

- Возможность увеличить емкость и общее время работы от станций. К некоторым моделям станций можно подключить дополнительную батарею.

- При достаточной мощности можно запитать большинство приборов в квартире, использующихся постоянно. Вы будете ограничены только мощностью станции в Ваттах.

- Зарядка проходит от сети (когда есть электричество), солнечных батарей.



Переносная электростанция может стать заменой традиционному ИБП. Вам нужен сетевой фильтр, который выдержит нагрузку от всех подключенных в него приборов. Фильтр подключается в розетку станции, а уже в розетки на фильтре можно включить системный блок, монитор, колонки, роутер. При исчезновении напряжения вы не потеряете результаты работы.



Если роутер стоит в другой комнате, что не позволяет физически подключить его к станции, можно воспользоваться повербанком. Для этого потребуется переходник USB-DC, позволяющий подключить маршрутизатор. Так вы будете иметь полноценный интернет даже без электричества.







Работа на ноутбуке



Владельцам ноутбуков повезло больше – с неизношенным аккумулятором они могут работать без перерыва. Нужно только своевременно заряжать батарею. Чтобы продлить время работы на одном заряде, сделайте следующее:



- Ограничьте производительность центрального процессора при работе от АКБ. Функция есть в современных ноутбуках.

- Включите режим «В самолете», если не нужен Wi-Fi.

- Отключите подсветку клавиатуры, если работаете днем.

- Используйте беспроводную мышь, если трекпад неудобен. Такая мышь работает от AA батарейки, не отнимая заряда АКБ ноутбука.

- Замените HDD на SSD. Это не только сэкономит заряд, но и ускорит быстродействие компьютера, сделает его по-настоящему портативным благодаря отсутствию механической головки, способной повредить пластины из-за резкого движения.



Даже 10-летний ноутбук может комфортно использоваться. Нужна лишь батарея, способная держать заряд. Если нет возможности купить и установить новую АКБ для такого компьютера, всегда можно работать в «Пункте несокрушимости».



Наличие портативной электростанции позволит не выходить из дома. С ней можно зарядить смартфон, аккумулятор ноутбука, использовать его, не ограничивая тактовую частоту процессора, что важно в некоторых видах работы (запись, редактирование аудио/видео).



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