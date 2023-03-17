



Как пьяный кот-рекордсмен из Шотландии прославился на весь мир

Винокурня Glenturret недалеко от шотландского городка Крифф известна не только производством отборного виски, но и удивительным котом-рекордсменом.



Длинношерстная черепаховая кошка по кличке Таусер обитала там в прошлом веке, в период с 1963 по 1987 год.



Таусер был величайшим в мире мышеловом. Рекордсмен за свою жизнь убил около 28 899 мышей, по три штуки за день в среднем.



Заводы по производству виски являются популярными местами для обитания мышей из-за наличия там ячменя, который привлекает грызунов. Вот и Glenturret не стала исключением.



Для Таусера винокурня была идеальным домом. Котик имел теплое место для сна и бесконечный запас еды. Каждую ночь кот усердно патрулировал территорию, яростно расправляясь с каждой найденной мышью. И продолжал это делать до самой своей смерти.



Для поимки грызунов кот получил "допинг" - несколько капель виски с молоком, что и способствовало его долголетию.

